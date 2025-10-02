Кассьерра об РПЛ: «Зенит» всегда хочет быть первым – сейчас мы не там, где заслуживаем быть. Раньше побед с ЦСКА и «Спартаком» было больше, но мы провели хорошие матчи»

Матео Кассьерра считает, что «Зенит» заслуживает более высокой позиции в Мир РПЛ.

– «Зенит» тяжело начал чемпионат и только после 10 туров поднялся на четвертое место. Считаешь ли ты неудачным старт нынешнего сезона?

– Четвертое место – это не то, на что мы рассчитывали. «Зенит» всегда хочет быть первым, и сейчас мы находимся не там, где заслуживаем, как мне кажется. Ряд очков в прошедших матчах мы подарили. До победы над «Краснодаром» не могли выиграть на выезде.

Очень надеюсь, что этот успех в Краснодаре сломал не самую положительную тенденцию. Надеюсь, это поворотный момент к последующим успехам, и мы в ближайшее время исправим турнирное положение. Вернемся на то место, где привыкли быть.

– «Зенит» не смог обыграть ЦСКА и «Спартак» летом. Что должно измениться, чтобы вы вновь стабильно выигрывали в матчах против топ-команд?

– Ну давайте, во-первых, говорить с уважением к большим командам, которые из года в год претендуют на главные награды. И ЦСКА, и «Спартак» – это сильные и очень сложные соперники. В очных матчах они, как и мы, делают все возможное, чтобы не отдать победу. Они качественно усилились летом, поэтому игры против них никогда не бывают простыми.

Раньше этих побед было больше, но это всегда сложные противостояния с достойными соперниками. Мы провели хорошие матчи, могли победить обе команды. В итоге игры заканчивались вничью, – сказал нападающий «Зенита ».