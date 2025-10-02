Лукин о ЦСКА: «Хотим взять «трипл» – Суперкубок, Кубок и РПЛ»

Матвей Лукин высказался об амбициях ЦСКА в этом сезоне.

Армейцы идут на первом месте в турнирной таблице Мир РПЛ после 10 туров с 21 баллом. Вчера команда Фабио Челестини по пенальти обыграла «Локомотив» в FONBET Кубке России (0:0, 4:2) и вышла в 1/4 финала турнира.

«У ЦСКА за 16 игр всего 11 пропущенных мячей? Мы можем лучше. Пару голов были прямо ненужными. Мы играем в открытый футбол, не боимся, действуем очень храбро, остаемся один в один на пол поля. Будем работать, чтобы пропускать еще меньше.

Есть ли мысли о «золотом дубле»? В этом году мы уже выиграли Суперкубок. Конечно, хотим взять и вовсе «трипл» в сезоне – Суперкубок , Кубок и РПЛ », – сказал защитник ЦСКА.