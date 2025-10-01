Джейми Каррагер: «Виртца нужно вывести из состава «Ливерпуля» – он не в форме. Не думаю, что в команде создан правильный баланс – сейчас это бардак»

Джейми Каррагер предложил вывести Флориана Виртца из состава «Ливерпуля».

Команда тренера Арне Слота уступила «Галатасараю» (0:1) в матче группового этапа Лиги чемпионов.

Хавбек мерсисайдцев Флориан Виртц сделал одно результативное действие в девяти играх этого сезона.

«Не думаю, что сейчас в команде создан правильный баланс. В этом смысле выделяется Флориан Виртц .

Он не совсем в форме. Он молодой парень, который перешел в новую лигу. У него еще полно времени, чтобы освоиться как футболист «Ливерпуля».

Но сейчас, думаю, его нужно вывести из состава, чтобы «Ливерпуль» вернулся к тому, кем он был в прошлом сезоне, а затем двигаться дальше, набираться уверенности, укреплять оборону.

Потому что сейчас это бардак. Дело даже не в потерях или поражениях. Просто это продолжается с самого первого матча», – сказал бывший защитник «Ливерпуля » Джейми Каррагер .