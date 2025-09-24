Глава Ла Лиги Тебас: «АПЛ тратит вдвое больше, чем должна, последние 7 сезонов – это приводит к инфляции и влияет на всех нас. Мы не хотим нести убытки, как и Бундеслига»

Хавьер Тебас сравнил экономическую устойчивость Ла Лиги и АПЛ.

« Когда речь идет о подписаниях, мы часто говорим о расходах, но это должно быть вопросом инвестиций. Когда вы плохо инвестируете, это может стать разрушительным, и именно это происходит с Премьер-лигой. Мы постоянно сравниваем себя с АПЛ, но нам следует посмотреть, как обстоят наши дела по сравнению с Бундеслигой.

Хочу обратить внимание на то, что цифры АПЛ неверны. Обороты Ла Лиги и Бундеслиги очень похожи, наши доходы составляют около 4 миллиардов евро. АПЛ зарабатывает не вдвое больше, а на 1,8 млн больше, но пусть будет вдвое. Логично предположить, что если Ла Лига тратит 700 миллионов евро, то АПЛ потратит 1,4 миллиарда евро. Но последние семь сезонов Премьер-лига тратила более чем в 2 раза больше, чем следовало бы. В этом году она должна была потратить 1,4 миллиарда евро, но потратила 4 миллиарда. Откуда взялись эти 2,5 миллиарда евро? Это убытки. Что происходит? Инфляция. Если вы платите больше, чем должны были потратить, вы терпите убытки. Что происходит с вашим оборотом? Если кто-то платит намного больше, это приводит к инфляции и влияет на всех нас, потому что рынок сегодня глобальный.

Мы должны тщательно анализировать ситуацию, потому что многие журналисты говорят: «Ла Лига не подписывает игроков», – а потом они же заявляют, что какой-то клуб по уши в долгах. Сегодня правительство вмешивается в дела АПЛ, потому что обеспокоено тем, что происходит с английским футболом. В прошлом году АПЛ потеряла 1,2 миллиарда евро. Ла Лига не собирается терять деньги, как и Бундеслига. Я даже не говорю об Италии и Франции, потому что их дела обстоят гораздо хуже.

Мы всегда ориентируемся на АПЛ, но я с осторожностью оцениваю ее состояние, значительные средства инвестирует правительство. Клубы конкурентоспособны и экономически устойчивы. То, что мы делаем в испанском футболе, очень важно», – сказал Хавьер Тебас .