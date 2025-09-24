  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Глава Ла Лиги Тебас: «АПЛ тратит вдвое больше, чем должна, последние 7 сезонов – это приводит к инфляции и влияет на всех нас. Мы не хотим нести убытки, как и Бундеслига»
12

Глава Ла Лиги Тебас: «АПЛ тратит вдвое больше, чем должна, последние 7 сезонов – это приводит к инфляции и влияет на всех нас. Мы не хотим нести убытки, как и Бундеслига»

Хавьер Тебас сравнил экономическую устойчивость Ла Лиги и АПЛ.

«Когда речь идет о подписаниях, мы часто говорим о расходах, но это должно быть вопросом инвестиций. Когда вы плохо инвестируете, это может стать разрушительным, и именно это происходит с Премьер-лигой. Мы постоянно сравниваем себя с АПЛ, но нам следует посмотреть, как обстоят наши дела по сравнению с Бундеслигой.

Хочу обратить внимание на то, что цифры АПЛ неверны. Обороты Ла Лиги и Бундеслиги очень похожи, наши доходы составляют около 4 миллиардов евро. АПЛ зарабатывает не вдвое больше, а на 1,8 млн больше, но пусть будет вдвое. Логично предположить, что если Ла Лига тратит 700 миллионов евро, то АПЛ потратит 1,4 миллиарда евро. Но последние семь сезонов Премьер-лига тратила более чем в 2 раза больше, чем следовало бы. В этом году она должна была потратить 1,4 миллиарда евро, но потратила 4 миллиарда. Откуда взялись эти 2,5 миллиарда евро? Это убытки. Что происходит? Инфляция. Если вы платите больше, чем должны были потратить, вы терпите убытки. Что происходит с вашим оборотом? Если кто-то платит намного больше, это приводит к инфляции и влияет на всех нас, потому что рынок сегодня глобальный.

Мы должны тщательно анализировать ситуацию, потому что многие журналисты говорят: «Ла Лига не подписывает игроков», – а потом они же заявляют, что какой-то клуб по уши в долгах. Сегодня правительство вмешивается в дела АПЛ, потому что обеспокоено тем, что происходит с английским футболом. В прошлом году АПЛ потеряла 1,2 миллиарда евро. Ла Лига не собирается терять деньги, как и Бундеслига. Я даже не говорю об Италии и Франции, потому что их дела обстоят гораздо хуже.

Мы всегда ориентируемся на АПЛ, но я с осторожностью оцениваю ее состояние, значительные средства инвестирует правительство. Клубы конкурентоспособны и экономически устойчивы. То, что мы делаем в испанском футболе, очень важно», – сказал Хавьер Тебас.

Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?61194 голоса
Усман ДембелеУсман Дембеле
ВитиньяВитинья
ПедриПедри
РафиньяРафинья Диас
Мохамед СалахМохамед Салах
Ашраф ХакимиАшраф Хакими
Ламин ЯмальЛамин Ямаль
Килиан МбаппеКилиан Мбаппе
Джанлуиджи ДоннаруммаДжанлуиджи Доннарумма
Жоау НевешЖоау Невеш
Кто-то другойЗолотой мяч
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Marca
logoЛа Лига
Хавьер Тебас
logoсерия А Италия
logoпремьер-лига Англия
финансовый фэйр-плей
деньги
logoбундеслига Германия
logoлига 1 Франция
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Чемпионат Испании. «Атлетико» против «Райо», «Сосьедад» Захаряна принимает «Мальорку», «Барса» сыграет с «Овьедо» в четверг
6328 минут назадLive
Вячеслав Колосков: «Израиль устроил геноцид, воюет с Палестиной, Ливаном, Иорданией, Ираном, Катаром, но ничего им за это нет. А должны выгнать из олимпийского движения и отовсюду»
1937 минут назад
Лига Европы. «Бетис» встречается с «Ноттингем Форест», «Ницца» против «Ромы», ПАОК Оздоева и Чалова сыграл 0:0 с «Маккаби» Тель-Авив
1551 минуту назадLive
Уэйн Руни: «Я пил два дня подряд, забивал несколько голов, потом снова пил. Если бы не жена Колин, я бы уже умер»
4159 минут назад
Кубок английской лиги. 3-й раунд. «Ман Сити» в гостях у «Хаддерсфилда», «Арсенал» играет с «Порт Вейл», «Тоттенхэм» принимает «Донкастер»
139сегодня, 18:46Live
Фонбет Кубок России. Путь регионов. 4-й раунд. «Родина» разгромила СКА, «Факел» победил «Текстильщик», «Амкал» встретится с «Енисеем» в четверг
55сегодня, 18:36
Сафонов посетил русскую баню в Париже: «Нашли уютный уголок России: жаркий пар с веником, душистый чай и баранки. Атмосфера – как дома»
29сегодня, 18:28Фото
Судьи РПЛ не понимают трактовок правил игры рукой от Мажича. Некоторые следуют им, другие – критериям ФИФА (Иван Карпов)
31сегодня, 18:20
Экс-арбитр Клаттенбург о финале Евро-2016: «Роналду в качестве поздравления схватил меня за лицо и попытался встряхнуть, когда я шел за медалью. Я такой: «Криштиану, убери руки, я в прямом эфире!»
14сегодня, 18:02
Уэйн Руни: «Месси и Роналду – два лучших игрока всех времен. Мне просто нравится эта легкая изюминка Лео»
35сегодня, 18:01
Ко всем новостям
Последние новости
Матч «Пари НН» и «Акрона» в 12-м туре РПЛ перенесен на 18 октября
3 минуты назад
«Атлетико» – «Райо Вальекано». 1:0 – Альварес забил. Онлайн-трансляция
111 минут назадLive
Ковач об игровом времени Беллингема в «Боруссии»: «Джоб очень талантлив, но пришел из 2-го дивизиона Англии – это большой скачок. В этом клубе не только хорошие зарплаты, но и высокая конкуренция»
11 минут назад
Антони сделал 1-е результативное действие за «Бетис» после трансфера из «МЮ» – ассист в матче ЛЕ с «Ноттингемом»
12 минут назад
Эзе забил первый гол за «Арсенал» – в ворота «Порт Вейл» в Кубке лиги. У вингера также 2 ассиста за 5 матчей
125 минут назад
«Уровень многих игр РПЛ соответствует европейскому и мировому, наш чемпионат не уступает европейским лигам». Мирзоян о Премьер-лиге
646 минут назад
«Порт Вейл» – «Арсенал». Сака, Мартинелли и Эзе играют. Онлайн-трансляция
649 минут назадLive
«Хаддерсфилд» – «Манчестер Сити». Фоден и Бобб в старте. Онлайн-трансляция
849 минут назадLive
Кубок Италии. «Комо» играет с «Сассуоло», «Парма» вдесятером по пенальти победила «Специю»
550 минут назад
Игнашевич о «Балтике»: «Лучшая команда России по физической готовности. Моего багажа там нет»
659 минут назад