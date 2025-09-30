Президент «Байера» призвал ввести потолок зарплат в футболе: «У АПЛ гораздо больше денег, чем у других лиг. Летом новичок АПЛ предложил за игрока больше, чем команда из топ-4 Бундеслиги»

Президент «Байера» призвал ввести потолок зарплат в футболе.

По мнению Фернандо Карро, такая мера позволит сократить доминирование АПЛ на трансферном рынке.

«АПЛ стремится стать флагманским продуктом в Европе и даже опередить Лигу чемпионов. Обычно я выступаю против такого регулирования, но я думаю, что мы должны бороться за это.

Летом мы пытались подписать игрока, но в итоге новичок Премьер-лиги смог заплатить [за трансфер] больше и предложить более высокую зарплату, чем команда, входящая в четверку сильнейших в Германии.

У АПЛ гораздо больше денег и ресурсов, чем у любой другой лиги. Это очень нехорошо для нас», – сказал Фернандо Карро на конференции Future of Finance от Bloomberg.