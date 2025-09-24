«Барса» не будет подписывать игрока на замену Гави. Клуб не видит достойных свободных агентов и не хочет усложнять финансовую ситуацию

«Барселона» не намерена подписывать игрока на замену Гави.

Полузащитник «блауграны» перенес артроскопию для устранения повреждения медиального мениска и пропустит 4-5 месяцев.

Исходя из правил, у клуба есть возможность усилить состав, поскольку речь идет о долгосрочной травме, из-за которой игрок пропустит не менее четырех месяцев.

Тем не менее, по данным Marca, каталонцы планируют остаться в текущем составе. По их мнению, на рынке нет подходящих свободных агентов. Главный тренер Ханси Флик и спортивный директорат не видят достойной альтернативы и не хотят покупать игроков лишь ради самих трансферов. Они также могли бы найти футболиста на другую позицию, но это не входит в текущие планы.

Кроме того, на ситуацию влияет финансовое положение «Барсы». Сейчас у клуба есть карт-бланш, поскольку трансфер из-за травмы не учитывается в финансовом фэйр-плей. Однако клубу придется расплатиться за него в следующем сезоне.