Виртц о начале карьеры в «Ливерпуле»: «Хотелось уже забить, набрать несколько очков, но я остаюсь хладнокровным. Не хочется слышать «дайте ему время» – знаю, на что способен»

Флориан Виртц оценил начало своей карьеры в «Ливерпуле».

– Первый совет Юргена Клоппа: «Сохраняй хладнокровие, Флориан». Трудно ли сохранять хладнокровие?

– Нет, мне это не трудно. Конечно, мне бы хотелось уже забить или набрать несколько очков [по «гол+пас»]. Но, кто бы что ни говорил, я остаюсь невозмутимым. Я знаю, на что способен, и я знаю, что однажды смогу это сделать, поэтому я просто остаюсь хладнокровным.

– Со стороны всегда кажется: «Ты столько стоишь, ты должен давать результат прямо сейчас». Ты чувствуешь, что болельщики дают тебе время?

– Да, я слышал это много раз. Мне совершенно не хочется все время слышать: «Дайте ему время». Я просто стараюсь каждый раз делать что-то новое, стараюсь делать это лучше, чем раньше. И иногда бывают моменты, когда, возможно, у тебя не все получается, на самом деле это не так часто случалось в моей карьере. Если я с этим справлюсь – возможно, сейчас трудно говорить об этом, потому что я играю не так плохо, а голевых действий все еще нет, – то однажды это произойдет, и тогда все наладится, – сказал полузащитник «Ливерпуля ».