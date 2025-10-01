У Виртца 0+1 в 9 матчах за «Ливерпуль» после трансфера за 116 млн фунтов
У Флориана Виртца всего одно результативное действие в матчах за «Ливерпуль».
Полузащитник принял участие в матче против «Галатасарая» в Лиге чемпионов (0:1), но не смог отметиться ни голом, ни голевым пасом.
Это была 9-я игра немца за мерсисайдцев после перехода из «Байера». В первом матче он отметился ассистом, больше результативных действий не было.
Подробно со статистикой купленного за 116 млн фунтов Виртца можно ознакомиться здесь.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
