Мюллер о сборной: «Германия не в топе мирового футбола в последние 6-8 лет – все это понимают. У Франции было несколько финалов, Аргентина выиграла ЧМ в Катаре»

Томас Мюллер заявил, что сборная Германии не входит в мировой топ.

Ранее команда Юлиана Нагельсманна проиграла один из двух отборочных матчей на чемпионат мира-2026 (0:2 со Словакией).

«У Германии было много проблем, но я думаю, что нет ничего страшного в поражении в отборочном матче. Это не повлияет на попадание на чемпионат мира.

Но мы все понимаем, что Германия не на самой вершине мирового футбола в последние 6-8 лет. Есть Франция, несколько раз игравшая в финалах, Аргентина выиграла чемпионат мира в Катаре.

Думаю, мы все еще конкурентоспособны, но нам нужно учитывать это», – сказал бывший полузащитник сборной Германии Томас Мюллер .

Россия поднялась на 33-е место в рейтинге ФИФА. Испания стала лидером, Франция – вторая, Аргентина опустилась на 3-е место, Германия выбыла из десятки