Смолов про бой с Дзюбой и 25 млн рублей: «Мы с Гаджиевым знакомы. Если он готов дать эту сумму, мы с ним лично свяжемся, обсудим»

Федор Смолов готов обсудить условия боя с Артемом Дзюбой.

Ранее президент Fight Nights Камил Гаджиев заявил , что готов заплатить Дзюбе и Смолову по 25 млн рублей за бой.

«Мы с Гаджиевым знакомы. Если он готов дать эту сумму, мы с ним лично свяжемся, обсудим», – сказал экс-нападающий «Краснодара».