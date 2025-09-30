  • Спортс
  • Смолов про бой с Дзюбой и 25 млн рублей: «Мы с Гаджиевым знакомы. Если он готов дать эту сумму, мы с ним лично свяжемся, обсудим»
10

Смолов про бой с Дзюбой и 25 млн рублей: «Мы с Гаджиевым знакомы. Если он готов дать эту сумму, мы с ним лично свяжемся, обсудим»

Федор Смолов готов обсудить условия боя с Артемом Дзюбой.

Ранее президент Fight Nights Камил Гаджиев заявил, что готов заплатить Дзюбе и Смолову по 25 млн рублей за бой. 

«Мы с Гаджиевым знакомы. Если он готов дать эту сумму, мы с ним лично свяжемся, обсудим», – сказал экс-нападающий «Краснодара». 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Спорт-Экспресс»
