Смолов про бой с Дзюбой и 25 млн рублей: «Мы с Гаджиевым знакомы. Если он готов дать эту сумму, мы с ним лично свяжемся, обсудим»
Федор Смолов готов обсудить условия боя с Артемом Дзюбой.
Ранее президент Fight Nights Камил Гаджиев заявил, что готов заплатить Дзюбе и Смолову по 25 млн рублей за бой.
«Мы с Гаджиевым знакомы. Если он готов дать эту сумму, мы с ним лично свяжемся, обсудим», – сказал экс-нападающий «Краснодара».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Спорт-Экспресс»
