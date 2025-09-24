Жиру о Дембеле: «В сборной не думал, что он потенциальный обладатель «Золотого мяча». У него есть талант, но нужно было провести хороший сезон в правильном клубе»
Оливье Жиру раньше не предполагал, что Усман Дембеле выиграет «Золотой мяч».
Нападающий «ПСЖ» получил награду лучшего футболиста от France Football по итогам минувшего сезона.
«Видел ли я в нем потенциал для «Золотого мяча»? Сложно сказать. Когда я постоянно видел его в сборной Франции, я не говорил себе: «Он потенциальный обладатель «Золотого мяча».
Для этого нужен талант, но и хороший сезон, который выведет тебя на передний план.
У него есть талант, но ему нужно было провести хороший сезон в правильном клубе и выиграть все, как и он сделал, потому что «Золотой мяч» всегда во многом зависит от команды», – сказал L’Équipe нападающий «Лилля».
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Foot Mercato
