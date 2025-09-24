  • Спортс
Жиру о Дембеле: «В сборной не думал, что он потенциальный обладатель «Золотого мяча». У него есть талант, но нужно было провести хороший сезон в правильном клубе»

Оливье Жиру раньше не предполагал, что Усман Дембеле выиграет «Золотой мяч».

Нападающий «ПСЖ» получил награду лучшего футболиста от France Football по итогам минувшего сезона.

«Видел ли я в нем потенциал для «Золотого мяча»? Сложно сказать. Когда я постоянно видел его в сборной Франции, я не говорил себе: «Он потенциальный обладатель «Золотого мяча».

Для этого нужен талант, но и хороший сезон, который выведет тебя на передний план.

У него есть талант, но ему нужно было провести хороший сезон в правильном клубе и выиграть все, как и он сделал, потому что «Золотой мяч» всегда во многом зависит от команды», – сказал L’Équipe нападающий «Лилля».

Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?58145 голосов
Усман ДембелеУсман Дембеле
ВитиньяВитинья
ПедриПедри
РафиньяРафинья Диас
Мохамед СалахМохамед Салах
Ашраф ХакимиАшраф Хакими
Ламин ЯмальЛамин Ямаль
Килиан МбаппеКилиан Мбаппе
Джанлуиджи ДоннаруммаДжанлуиджи Доннарумма
Жоау НевешЖоау Невеш
Кто-то другойЗолотой мяч
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Foot Mercato
logoУсман Дембеле
logoлига 1 Франция
logoЗолотой мяч
logoПСЖ
logoСборная Франции по футболу
logoОливье Жиру
logoЛилль
