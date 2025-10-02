Пеп о 2:2 с «Монако»: «Хорошая игра, «Ман Сити» создал много моментов. В концовке мы не лучшим образом защищались при несправедливом штрафном и получили пенальти – Гонсалес сначала коснулся мяча»

Пеп Гвардиола высказался после ничьей с «Монако».

«Манчестер Сити» сыграл вничью (2:2) в матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов. «Монако » сравнял счет на 90-й минуте с пенальти – после навеса в штрафную «Сити» полузащитник «горожан» Нико Гонсалес ногой пытался выбить мяч, но попал в голову Эрику Дайеру .

«Это была хорошая игра. Мы приняли некоторые решения, создали много моментов. К сожалению, в концовке мы не лучшим образом защищались при несправедливом штрафном ударе и получили пенальти в свои ворота, когда Нико сначала коснулся мяча, без злого умысла. Но что есть, то есть. У нас есть очко, и мы принимаем это.

Не знаю, был ли этот пенальти, но он был назначен. Вот и все».

Об Эрлинге Холанде

«Он очень хорош, он играет, чтобы забивать. Его нужно искать, а когда соперник играет с двумя центральными защитниками и двумя опорниками, делать это было непросто, но он забил», – сказал главный тренер «Манчестер Сити » в эфире TNT Sports.