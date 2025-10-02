Хюттер про 2:2 с «Ман Сити»: «Монако» недосчитался 6-7 футболистов – могу поздравить команду. Мы заслужили ничью, потому что не сдавались»

Ади Хюттер считает, что «Монако» заслужил ничью против «Манчестер Сити».

«Монако» и «Манчестер Сити» сыграли вничью 2:2 в матче группового этапа Лиги чемпионов .

– Учитывая обстоятельства и ситуацию, можно ли считать эту ничью как победу?

– От всей души поздравляю каждого из моих игроков. Мы недосчитались 6-7 футболистов на этот матч, причем некоторых очень хороших, так что я могу искренне поздравить команду.

Думаю, мы заслужили эту ничью, потому что не сдавались. Игроки вложили в игру всю душу – это вызывает у меня гордость.

– Это самый целостный матч команды в этом сезоне?

– Да. Обычно мы стараемся прессинговать на половине поля соперника, но против «Манчестер Сити » это было невозможно.

Соперник два раза ударил в перекладину. Нам повезло, но это футбол, иногда это нужно. Думаю, что мы заслужили этот важный один балл, – сказал главный тренер «Монако » Ади Хюттер .

«ПСЖ» убрал «Барсу» на 90-й, «Сити» не помог дубль Холанда, Хейлунд и КДБ тащат «Наполи». Главное в ЛЧ и таблица