Хюттер про 2:2 с «Ман Сити»: «Монако» недосчитался 6-7 футболистов – могу поздравить команду. Мы заслужили ничью, потому что не сдавались»
«Монако» и «Манчестер Сити» сыграли вничью 2:2 в матче группового этапа Лиги чемпионов.
– Учитывая обстоятельства и ситуацию, можно ли считать эту ничью как победу?
– От всей души поздравляю каждого из моих игроков. Мы недосчитались 6-7 футболистов на этот матч, причем некоторых очень хороших, так что я могу искренне поздравить команду.
Думаю, мы заслужили эту ничью, потому что не сдавались. Игроки вложили в игру всю душу – это вызывает у меня гордость.
– Это самый целостный матч команды в этом сезоне?
– Да. Обычно мы стараемся прессинговать на половине поля соперника, но против «Манчестер Сити» это было невозможно.
Соперник два раза ударил в перекладину. Нам повезло, но это футбол, иногда это нужно. Думаю, что мы заслужили этот важный один балл, – сказал главный тренер «Монако» Ади Хюттер.
