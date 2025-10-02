Тудор про 4-ю ничью подряд – с «Вильярреалом»: «У «Ювентуса» было слишком много суеты и нервозности, слишком много неточных простых пасов. И нельзя так пропускать на последних секундах»

Игор Тудор недоволен пропущенным голом в конце игры с «Вильярреалом» (2:2).

– Жаль, но это часть футбола. Нельзя так упускать победу на последних секундах после углового. Мы принимаем это очко и движемся дальше.

Мы сделали что могли, допустив пару ошибок тут и там. Но жаль, что мы пропустили на последних секундах.

– Много неудачных решений у чужих ворот.

– Я согласен. Мы усердно работали и хорошо подготовились, но затем возникли кое-какие сложности. Слишком много суеты и нервозности, слишком много неточных простых пасов.

Было бы здорово провести 90 минут на высоком уровне, но это непросто, потому что у нас есть свои слабые места, – отметил главный тренер «Ювентуса » в эфире Amazon Prime.