«Ювентус» не проигрывает в этом сезоне. У туринцев 4 ничьих подряд после 3 побед, дальше – «Милан»
«Ювентус» еще не проигрывал в этом сезоне.
Команда Игора Тудора разделила очки с «Вильярреалом» (2:2) в Лиге чемпионов.
Перед матчем в Испании туринцы трижды подряд сыграли вничью, а до этого одержали три победы подряд. Таким образом, в семи матчах сезона у них ни одного поражения.
5 октября «Ювентус» встретится с «Миланом», лидирующим в Серии А.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
