  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Ювентус» не проигрывает в этом сезоне. У туринцев 4 ничьих подряд после 3 побед, дальше – «Милан»
16

«Ювентус» не проигрывает в этом сезоне. У туринцев 4 ничьих подряд после 3 побед, дальше – «Милан»

«Ювентус» еще не проигрывал в этом сезоне.

Команда Игора Тудора разделила очки с «Вильярреалом» (2:2) в Лиге чемпионов.

Перед матчем в Испании туринцы трижды подряд сыграли вничью, а до этого одержали три победы подряд. Таким образом, в семи матчах сезона у них ни одного поражения.

5 октября «Ювентус» встретится с «Миланом», лидирующим в Серии А.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
logoЮвентус
logoЛига чемпионов УЕФА
logoВильярреал
logoЛа Лига
logoсерия А Италия
logoИгор Тудор
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Лига чемпионов. «Барселона» принимает «ПСЖ», «Монако» против «Манчестер Сити», «Арсенал» играет с «Олимпиакосом», «Карабах» победил «Копенгаген»
115937 минут назадLive
«Вильярреал» не проиграл «Ювентусу» – 2:2. Вейга сравнял счет на 90-й
10047 минут назадLive
Бернардески о периоде в «Ювентусе»: «Это был важнейший клуб Италии, входивший в топ-5 в Европе. Основу составляли итальянские игроки, продвигавшие клубные ценности – в этом и был секрет»
1сегодня, 17:43
Главные новости
У «Барселоны» 1 победа в 5 последних матчах в Лиге чемпионов
159 минут назад
«Барселона» проиграла 3 из 5 последних матчей против «ПСЖ» и выиграла один
2818 минут назад
«Барселона» проиграла впервые в этом сезоне – после 7 побед и ничьей
6425 минут назад
«Бавария», «Реал», «ПСЖ», «Интер», «Арсенал» и «Карабах» набрали по 6 очков после 2 туров в ЛЧ. «Барселона» идет 16-й, «Ливерпуль» – 17-м, «Ювентус» – 23-м, «Кайрат» – последним
4229 минут назад
Лига чемпионов. «Барселона» принимает «ПСЖ», «Монако» против «Манчестер Сити», «Арсенал» играет с «Олимпиакосом», «Карабах» победил «Копенгаген»
115937 минут назадLive
«Барселона» уступила «ПСЖ» – 1:2! Рамуш забил на 90-й, Ферран отличился с передачи Рэшфорда
63343 минуты назад
Знаменитая академия «Барселоны» называется La Masia. Знаете, что это значит? Расскажем в нашей игре
46 минут назадТесты и игры
Экс-судья Бурруль считает, что де Йонга следовало удалить за фол на Мендеше: «Действие хавбека «Барсы» было опасным, он никак не мог сыграть в мяч»
30сегодня, 20:34Фото
Пользователи Okko пожаловались на проблемы с трансляциями ЛЧ в 1-м тайме – не открывались ни сайт, ни приложение
102сегодня, 20:31Фото
Мендеш избежал удаления за фол на Ямале на 61-й минуте игры с «Барселоной». Защитник «ПСЖ» сбил Ламина у штрафной, имея желтую
32сегодня, 20:31Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Хакими о 2:1 с «Барсой»: «Даже при большом числе травмированных «ПСЖ» был на топ-уровне. Мы знаем, что в этом году будет сложнее, потому что все хотят нас обыграть»
3 минуты назад
Де Йонг про 1:2 от «ПСЖ»: «Я очень разочарован, во 2-м тайме соперник нас превзошел. «Барселона» на вершине европейского футбола, впереди долгий путь – этот матч не имеет решающего значения»
44 минуты назад
«Арсенал» после поражения от «Ливерпуля» выиграл 5 матчей и 1 сыграл вничью, 4 победы – сухие
217 минут назад
У Рэшфорда 4 ассиста в сезоне – больше всех среди англичан в топ-5 лиг
619 минут назад
«Байер» сыграл вничью с ПСВ – 1:1. Сайбари ответил на гол Кофана
138 минут назад
В ворота «Сити» дали пенальти после ВАР на 89-й минуте с «Монако» – Гонсалес ногой задел голову Дайера. Эрик забил с точки
338 минут назадФото
«Манчестер Сити» сыграл вничью с «Монако» – 2:2. Дайер забил с пенальти на 90-й, Холанд сделал дубль
539 минут назад
«Арсенал» обыграл «Олимпиакос» – 2:0. Сака и Мартинелли забили
640 минут назад
«Вильярреал» не проиграл «Ювентусу» – 2:2. Вейга сравнял счет на 90-й
10047 минут назадLive
«Наполи» обыграл «Спортинг» благодаря дублю Хейлунда – 2:1
943 минуты назад