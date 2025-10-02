«Бавария», «Реал», «ПСЖ», «Интер», «Арсенал» и «Карабах» набрали по 6 очков после 2 туров в ЛЧ. «Барселона» идет 16-й, «Ливерпуль» – 17-м, «Ювентус» – 23-м, «Кайрат» – последним
Шесть команд набрали по шесть очков после двух туров общего этапа Лиги чемпионов.
Первые строчки в таблице занимают «Бавария», «Реал», «ПСЖ», «Интер», «Арсенал» и «Карабах». Также в восьмерку лучших на данный момент входят «Боруссия» Дортмунд и «Манчестер Сити» – у них по 4 балла, как и у идущего 9-м «Тоттенхэма».
«Барселона» расположилась на 16-й строчке, «Ливерпуль» – на 17-й, «Челси» – на 18-й, «Наполи» – на 19-й – все эти клубы набрали по 3 очка. «Ювентус» с 2 очками идет 23-м.
Ни одного балла пока нет у «Бенфики», «Атлетика», «Аякса» и «Кайрата».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
