  «Бавария», «Реал», «ПСЖ», «Интер», «Арсенал» и «Карабах» набрали по 6 очков после 2 туров в ЛЧ. «Барселона» идет 16-й, «Ливерпуль» – 17-м, «Ювентус» – 23-м, «Кайрат» – последним
«Бавария», «Реал», «ПСЖ», «Интер», «Арсенал» и «Карабах» набрали по 6 очков после 2 туров в ЛЧ. «Барселона» идет 16-й, «Ливерпуль» – 17-м, «Ювентус» – 23-м, «Кайрат» – последним

Шесть команд набрали по шесть очков после двух туров общего этапа Лиги чемпионов.

Первые строчки в таблице занимают «Бавария», «Реал», «ПСЖ», «Интер», «Арсенал» и «Карабах». Также в восьмерку лучших на данный момент входят «Боруссия» Дортмунд и «Манчестер Сити» – у них по 4 балла, как и у идущего 9-м «Тоттенхэма».

«Барселона» расположилась на 16-й строчке, «Ливерпуль» – на 17-й, «Челси» – на 18-й, «Наполи» – на 19-й – все эти клубы набрали по 3 очка. «Ювентус» с 2 очками идет 23-м.

Ни одного балла пока нет у «Бенфики», «Атлетика», «Аякса» и «Кайрата».

Таблица Лиги чемпионов

