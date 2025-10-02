У «Барселоны» 1 победа в 5 последних матчах в Лиге чемпионов

«Барселона» проиграла три из пяти последних матчей в Лиге чемпионов.

Команда Ханси Флика уступила «ПСЖ » (1:2) во 2-м туре общего этапа Лиги чемпионов текущего сезона. В 1-м туре она обыграла «Ньюкасл» (2:1).

В полуфинале прошлого розыгрыша каталонцы уступили «Интеру» со счетом 3:4 и сыграли с ним вничью 3:3, а в четвертьфинале сперва разгромили «Боруссию» Дортмунд (4:0), а в ответном матче проиграли (1:3).

Таким образом, в пяти последних играх в ЛЧ у «Барселоны» всего одна победа.