У «Барселоны» 1 победа в 5 последних матчах в Лиге чемпионов
«Барселона» проиграла три из пяти последних матчей в Лиге чемпионов.
Команда Ханси Флика уступила «ПСЖ» (1:2) во 2-м туре общего этапа Лиги чемпионов текущего сезона. В 1-м туре она обыграла «Ньюкасл» (2:1).
В полуфинале прошлого розыгрыша каталонцы уступили «Интеру» со счетом 3:4 и сыграли с ним вничью 3:3, а в четвертьфинале сперва разгромили «Боруссию» Дортмунд (4:0), а в ответном матче проиграли (1:3).
Таким образом, в пяти последних играх в ЛЧ у «Барселоны» всего одна победа.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
