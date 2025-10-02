«Барселона» проиграла 3 из 5 последних матчей против «ПСЖ» и выиграла один
«Барселона» неудачно играет с «ПСЖ» в этом десятилетии.
Матч Лиги чемпионов на «Олимпик Льюис Компанис» завершился победой команды из Франции со счетом 2:1.
В последних пяти играх каталонцы обыграли парижан всего один раз – 3:2 в апреле 2024 года. В том же месяце они были разгромлены со счетом 4:1, также были ничья 1:1 и победа «ПСЖ» 4:1 в 2021 году.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
