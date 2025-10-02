Энрике про 2:1 с «Барселоной»: «Великолепный матч, обе команды играют без грубых фолов и пытаются причинить сопернику боль при помощи мяча. «ПСЖ» был лучше во 2-м тайме»

Луис Энрике остался доволен игрой «ПСЖ» против «Барселоны» (2:1).

«Великолепный матч. Когда ты наблюдаешь за двумя командами, которые играют без грубых фолов, стараются играть в футбол и причинять сопернику боль при помощи мяча... Игра получилась очень насыщенной. «Барселона » играла лучше, пока не забила. Мы оправились от этого, Нуну Мендеш выдал невероятный момент. А во втором тайме, по-моему, лучше были мы.

Ошибаться – это нормально. Витинья и Педри – два лучших полузащитника мира. Нам было тяжело остановить соперника. Играть против таких футболистов – это здорово. От этого появляется желание стать сильнее.

Меюлю – очень талантливый футболист, вы еще узнаете его получше. У него много навыков, он способен играть и в центре, и на фланге, бить и левой, и правой ногой... Мне очень повезло», – сказал главный тренер «ПСЖ ».