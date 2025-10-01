Лукин о судействе с «Локо»: «Мне понравилось, арбитр задал высокую планку борьбы. Было много единоборств»

Матвей Лукин доволен судейством в матче с «Локомотивом».

ЦСКА одержал победу в серии пенальти в 5-м туре группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России (0:0, пенальти – 4:2). «Локомотив » и армейцы вышли в 1/4 финала. Встречу судила бригада арбитров во главе с Иваном Абросимовым.

– Тяжелый матч, на три результата. Рад, что сыграли на ноль и рад за Славу Торопа. Прошлая серия пенальти у него не задалась. В этот раз он повлиял на футболистов «Локомотива».

– Принципиально выйти с первого места?

– Мы всегда хотим быть на первом месте. Для нас это постоянная цель, поэтому победа важна.

– Были вопросы по судейству?

– Судья задал высокую планку борьбы. Было много единоборств. Мне судейство понравилось.

– Вторая серия пенальти подряд. Как к ней подошли?

– Мы хотели решить исход до пенальти. Но тоже интересно проверить свои нервы и технику. Еще до серии пенальти подошел к Торопу и сказал, что надо переломить серию. Я чувствовал, что мы выиграем.

– «Локо» – сильнейший соперник на данный момент?

– Думаю, слабых соперников в чемпионате уже не осталось. Каждый матч – маленький финал, не важно, на каком месте идет команда. Но с «Локомотивом» интересно играть.

– Матч со «Спартаком» главный для ЦСКА осенью?

– Для нас этот матч ближайший, поэтому да, – сказал защитник ЦСКА .