Челестини о победе ЦСКА над «Локо» по пенальти: «Понравилось, что мы пытались играть – были ошибки, но игроки старались. Рад, что мы вышли в плей-офф»

Фабио Челестини оценил игру ЦСКА в матче с «Локомотивом».

Армейцы одержали победу в серии пенальти в 5-м туре группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России (0:0, пенальти – 4:2). ЦСКА и «Локомотив» вышли в 1/4 финала.

«Я очень горд за ребят, обе команды находились в лидерах. Я очень доволен и рад, что мы вышли в плей‑офф.

Мне понравилось, что мы пытались играть. Мы могли выходить в атаке, когда соперник не прессинговал нас один в один. Да, у нас были ошибки, которых хотелось бы избегать, но футболисты старались», – сказал главный тренер ЦСКА .