Галактионов о матче с ЦСКА: «Хорошая, скоростная игра, динамичная. Было много моментов и у «Локомотива», и у соперника. Ничья – закономерный итог, промахнувшихся с пенальти надо поддержать»

Михаил Галактионов остался доволен игрой «Локомотива» с ЦСКА в Кубке.

«Неплохой матч с обеих сторон, динамичный. У нас было много моментов для реализации, у соперников были моменты.

Всегда стоит цель побеждать. У нас в этом розыгрыше была первая серия пенальти. Приобрели опыт в этом компоненте. Все замены были запланированы, за исключением Рамиреса .

На мой взгляд, хорошая, скоростная игра, динамичная. Скорости были хорошие. Где‑то армейцы владели территориальным преимуществом, потом мы перестроились. Было много моментов и у нас, и у соперника. Поэтому в целом закономерный итог – ничья.

Хотели бы выиграть. Но ребят, которые промахнулись с пенальти, нужно поддержать. Знаете, все надо делать вовремя. Дай бог, чтобы мы свои моменты в чемпионате реализовали», – сказал главный тренер «Локомотива » после поражения в серии пенальти.