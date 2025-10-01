Федерико Бернардески порассуждал о секрете успеха «Ювентуса» в 2010-х годах.

«В тот момент, если отвлечься от истории, «Ювентус » выиграл четыре скудетто подряд. «Юве» был на высоте, это было что-то экстраординарное. Они были важнейшим клубом в Италии и входили в пятерку лучших в Европе. Предстояло столкнуться с настоящими чемпионами.

Когда я впервые вошел в раздевалку, мне было нелегко. Я был самым молодым вместе с двумя другими игроками. Я сблизился с группой итальянцев. Джиджи [Буффон] стоял отдельно, он уже был легендой, несмотря на то, что играл. Не то чтобы я мог желать с ним подружиться, он уже был легендой. Джорджо [Кьеллини ], Бардзальи , Маркизио, Хедира, Пьянич, Матюиди – все они встретили меня очень приветливо и доброжелательно. Когда выходишь на поле, все складывается так хорошо, что освоиться было несложно. Когда играешь с людьми определенного уровня, сразу чувствуешь себя непринужденно.

Думаю, владельцы были заинтересованы во мне. В «Юве», когда я там играл, основу составляли итальянцы, которые должны были продвигать ценности клуба. У вас есть Буффон , Бонуччи , Кьеллини, Маркизио – это часть истории. Затем вы добавляете молодых итальянских талантов, и они учат их, что значит быть в «Юве», соблюдать определенные правила, потому что тогда они станут теми, кто сделает то же самое завтра, и в этом был секрет. Их, однако, следует дополнить такими игроками, как Пьянич, Хедира, Лихтштайнер, которые не были итальянцами, но хорошо зарекомендовали себя. В этом и был весь секрет», – сказал бывший полузащитник «Ювентуса», выступающий за «Болонью», в интервью BSMT.