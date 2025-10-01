  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Бернардески о периоде в «Ювентусе»: «Это был важнейший клуб Италии, входивший в топ-5 в Европе. Основу составляли итальянские игроки, продвигавшие клубные ценности – в этом и был секрет»
0

Бернардески о периоде в «Ювентусе»: «Это был важнейший клуб Италии, входивший в топ-5 в Европе. Основу составляли итальянские игроки, продвигавшие клубные ценности – в этом и был секрет»

Федерико Бернардески порассуждал о секрете успеха «Ювентуса» в 2010-х годах.

«В тот момент, если отвлечься от истории, «Ювентус» выиграл четыре скудетто подряд. «Юве» был на высоте, это было что-то экстраординарное. Они были важнейшим клубом в Италии и входили в пятерку лучших в Европе. Предстояло столкнуться с настоящими чемпионами.

Когда я впервые вошел в раздевалку, мне было нелегко. Я был самым молодым вместе с двумя другими игроками. Я сблизился с группой итальянцев. Джиджи [Буффон] стоял отдельно, он уже был легендой, несмотря на то, что играл. Не то чтобы я мог желать с ним подружиться, он уже был легендой. Джорджо [Кьеллини], Бардзальи, Маркизио, Хедира, Пьянич, Матюиди – все они встретили меня очень приветливо и доброжелательно. Когда выходишь на поле, все складывается так хорошо, что освоиться было несложно. Когда играешь с людьми определенного уровня, сразу чувствуешь себя непринужденно.

Думаю, владельцы были заинтересованы во мне. В «Юве», когда я там играл, основу составляли итальянцы, которые должны были продвигать ценности клуба. У вас есть Буффон, Бонуччи, Кьеллини, Маркизио – это часть истории. Затем вы добавляете молодых итальянских талантов, и они учат их, что значит быть в «Юве», соблюдать определенные правила, потому что тогда они станут теми, кто сделает то же самое завтра, и в этом был секрет. Их, однако, следует дополнить такими игроками, как Пьянич, Хедира, Лихтштайнер, которые не были итальянцами, но хорошо зарекомендовали себя. В этом и был весь секрет», – сказал бывший полузащитник «Ювентуса», выступающий за «Болонью», в интервью BSMT.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Il Bianconero
logoЮвентус
logoФедерико Бернардески
logoКлаудио Маркизио
logoБлез Матюиди
logoДжанлуиджи Буффон
logoЛеонардо Бонуччи
logoСами Хедира
logoДжорджо Кьеллини
logoсерия А Италия
logoАндреа Бардзальи
logoШтефан Лихтштайнер
logoМиралем Пьянич
logoБолонья
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Шпилевский о судействе со «Спартаком»: «Забиваешь, а человек на ВАР за минимальный контакт дает пенальти сопернику – это влияет ментально, как думаете? 2-й карточки Каричу не было»
24 минуты назад
Феликс признан игроком месяца в Саудовской Аравии. У португальца 5+1 в 4 матчах за «Аль-Наср» в лиге
18 минут назад
Вингер «Вильярреала» Соломон из-за иудейского праздника Йом Кипур не сыграет с «Ювентусом» в ЛЧ
516 минут назад
Фанаты «Барселоны» скандировали «Дембеле – шлюха» и «Дембеле – сын шлюхи» в ожидании автобуса «ПСЖ» у стадиона
5524 минуты назад
Кто, кроме Анчелотти, брал кубок с «Миланом»? Тест для ценителей ЛЧ
27 минут назадТесты и игры
Джейми О′Хара: «МЮ» проигрывает «Брентфорду» 1:3 – и это даже не удивляет. Не могу поверить, что клуб пал настолько низко»
534 минуты назад
Сакич про 2:1 с «Пари НН»: «Из хорошего только проход в следующий раунд, все остальное у «Спартака» было плохо. Недопустимо выходить с таким настроем, не борясь за каждый мяч»
2641 минуту назад
Генсек РФС о ситуации с Израилем: «Возникает вопрос двойных стандартов. Россию отстранили, а остальные страны, находящиеся в такой же ситуации – нет. Поэтому нас надо вернуть»
1954 минуты назад
Фонбет Кубок России. ЦСКА играет с «Локомотивом», «Спартак» вырвал победу у «Пари НН»
67357 минут назадLive
«Сочи» выбыл из Кубка России, набрав 3 очка в 5 матчах группового этапа. У команды ни одной победы в основное время в 15 играх сезона
11сегодня, 17:21
Ко всем новостям
Последние новости
Хавбек «Пари НН» Майга об 1:2 со «Спартаком»: «Нас «убили» в матче с «Ахматом», здесь судья должен был давать больше играть. Понятно, что соперник уровнем выше, они использовали шанс»
1 минуту назад
Рамиреса из-за травмы заменил Сильянов в 1-м тайме матча с ЦСКА в Кубке
12 минут назад
«Балтика» – «Акрон». Оффор и Беншимол в старте. Онлайн-трансляция
19 минут назадLive
«Вильярреал» – «Ювентус». Пепе, Дэвид и Йылдыз в старте. Онлайн-трансляция начнется в 22:00
1222 минуты назад
«Монако» – «Манчестер Сити». Онлайн-трансляция начнется в 22:00
423 минуты назад
Шпилевский об 1:2 со «Спартаком»: «Видим некие нюансы против «Пари НН», когда сложно выиграть. Хвалю ребят, виден прогресс. Странно, когда на домашнем поле болеют за соперника»
825 минут назад
«Барселона» – «ПСЖ». Рэшфорд, Ямаль, Барколя и Забарный в старте. Онлайн-трансляция начнется в 22:00
3026 минут назад
Осинькин о поражении от «Крыльев» по пенальти: «Результат близок к закономерному, большое количество ошибок. Состав «Сочи» не очень сыгран и в какой-то мере экспериментальный»
37 минут назад
Тюрам пропустит 3-4 недели из-за травмы двуглавой мышцы бедра, полученной в игре со «Славией»
239 минут назад
Постекоглу о 5 матчах без побед во главе «Ноттингема»: «Мы доминируем по всем статьям, создаем больше моментов, чем соперники, и не собираемся отходить от того, что делаем»
853 минуты назад