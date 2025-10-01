Холанд забил 17 голов в 10 матчах сезона за «Ман Сити» и Норвегию

Эрлинг Холанд забил в 9 из 10 матчей сезона.

Нападающий «Манчестер Сити» открыл счет на 15-й минуте игры с «Монако» в Лиге чемпионов, а на 44-й отличился еще раз.

Это 16-й и 17-й голы норвежца за клуб и сборную в текущем сезоне. Не пропустить от 25-летнего футболиста сумел только «Тоттенхэм» 23 августа, во всех остальных матчах Холанд забил.

Подробно со статистикой Эрлинга можно ознакомиться здесь .

«Монако» – «Манчестер Сити». 1:1 – Тезе ответил на гол Холанда. Онлайн-трансляция