Холанд забил в 8-м матче подряд – это его лучшая серия с 2021 года

Эрлинг Холанд забивает в каждом матче с 31 августа.

Сегодня форвард «Манчестер Сити» открыл счет в игре с «Монако» в Лиге чемпионов. На 15-й минуте ему ассистировал Йошко Гвардиол.

Холанд отметился голом в восьмом матче подряд – такой серии у него не было с 2021 года. Он забил шесть голов в двух играх за сборную Норвегии и восемь мячей в шести играх за «Ман Сити ».

Подробно со статистикой 25-летнего футболиста можно ознакомиться здесь .

