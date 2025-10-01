Жедсон забил во 2-м матче подряд – «Пари НН» в Кубке

Жедсон Фернандеш забил за «Спартак» во втором матче подряд.

Полузащитник стал автором победного гола красно-белых в матче Пути РПЛ FONBET Кубка России против «Пари НН » (2:1) на 92-й минуте.

Ранее Жедсон сделал дубль в матче с «Пари НН» в 10-м туре Мир РПЛ (3:0).

Всего на счету португальца, перешедшего в «Спартак » из «Бешикташа» в летнее трансферное окно, 4 гола и одна голевая передача в 10 матчах за клуб во всех турнирах. Подробную статистику Жедсона можно найти здесь .