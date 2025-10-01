Лапочкин про отмену гола Боселли «Спартаку»: «Кукуян блестяще разобрался. Умяров успел сыграть в мяч, а защитник по неосторожности ударил по ноге. Не было бы ВАР, засчитали бы гол»

Сергей Лапочкин поддержал решение Павла Кукуяна дать «Спартаку» пенальти.

На 14-й минуте матча FONBET Кубка России нападающий «Пари НН» Хуан Мануэль Боселли поразил ворота красно-белых, но гол был отменен после вмешательства ВАР, поскольку перед результативной атакой Валерий Царукян ударил Наиля Умярова по ноге в своей штрафной площади. Главный арбитр Павел Кукуян назначил пенальти в пользу москвичей, посмотрев повтор. Ливай Гарсия реализовал 11-метровый и открыл счет.

«Арбитр блестяще разобрался. Не было бы ВАР, засчитали бы гол. Но мы видим, что до гола был контакт в штрафной «Пари НН ».

Я не согласен, что это был контакт, это был именно удар. Умяров успел сыграть в мяч, а защитник по неосторожности ударил по ноге.

Честно скажу, когда начали проверку, я думал, что проверяли игру рукой Боселли. Но по правилам и современным трактовкам этот гол отменили и назначили пенальти. Судейская бригада справилась великолепно», – сказал бывший арбитр.

