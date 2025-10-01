  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Лапочкин про отмену гола Боселли «Спартаку»: «Кукуян блестяще разобрался. Умяров успел сыграть в мяч, а защитник по неосторожности ударил по ноге. Не было бы ВАР, засчитали бы гол»
0

Лапочкин про отмену гола Боселли «Спартаку»: «Кукуян блестяще разобрался. Умяров успел сыграть в мяч, а защитник по неосторожности ударил по ноге. Не было бы ВАР, засчитали бы гол»

Сергей Лапочкин поддержал решение Павла Кукуяна дать «Спартаку» пенальти.

На 14-й минуте матча FONBET Кубка России нападающий «Пари НН» Хуан Мануэль Боселли поразил ворота красно-белых, но гол был отменен после вмешательства ВАР, поскольку перед результативной атакой Валерий Царукян ударил Наиля Умярова по ноге в своей штрафной площади. Главный арбитр Павел Кукуян назначил пенальти в пользу москвичей, посмотрев повтор. Ливай Гарсия реализовал 11-метровый и открыл счет. 

«Арбитр блестяще разобрался. Не было бы ВАР, засчитали бы гол. Но мы видим, что до гола был контакт в штрафной «Пари НН».

Я не согласен, что это был контакт, это был именно удар. Умяров успел сыграть в мяч, а защитник по неосторожности ударил по ноге.

Честно скажу, когда начали проверку, я думал, что проверяли игру рукой Боселли. Но по правилам и современным трактовкам этот гол отменили и назначили пенальти. Судейская бригада справилась великолепно», – сказал бывший арбитр.

Шнапцев об отмене гола Боселли «Спартаку»: «Не знаю, как так можно убивать нас в начале матча. Мы острее были, превосходили соперника – просто взять и прибить нас»

«Барселона» против «ПСЖ» в Лиге чемпионов. Кто победит?1889 голосов
БарселонаБарселона
Будет ничьяЛига чемпионов УЕФА
ПСЖПСЖ
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Матч ТВ»
logoСпартак
logoпремьер-лига Россия
logoХуан Мануэль Боселли
logoFONBET Кубок России
logoПавел Кукуян
logoНаиль Умяров
logoСергей Лапочкин
logoМатч ТВ
logoсудьи
logoПари НН
видеоповторы
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Шнапцев об отмене гола Боселли «Спартаку»: «Не знаю, как так можно убивать нас в начале матча. Мы острее были, превосходили соперника – просто взять и прибить нас»
1247 минут назад
«Пари НН» в 4 раза чаще «Спартака» бил по воротам в 1-м тайме матча Кубка
452 минуты назад
«Спартак» и Хачатурянц обсуждают привлечение инвестиций в размере нескольких миллиардов рублей. Экс-глава РПЛ получит «ключевое слово по назначению/увольнению тренера» («Чемпионат»)
2157 минут назад
Главные новости
Генсек РФС Митрофанов: «Возвращение России на последнем конгрессе УЕФА не обсуждалось. Одно из СМИ собрало все интервью за последний год и опубликовало аналитическую справку»
2 минуты назад
«Пари НН» – «Спартак». 1:2 – Жедсон забил на 92-й, Карич удален. Онлайн-трансляция
1282 минуты назадLive
Джейми О′Хара: «Я поражен, что «МЮ» не звонит Кину. Рой – величайший капитан клуба, лидер, когда он входит в раздевалку, ты его слушаешь. Но вместо него приезжают слабохарактерные люди»
57 минут назад
Лига чемпионов. «Барселона» принимает «ПСЖ», «Монако» против «Манчестер Сити», «Арсенал» играет с «Олимпиакосом», «Карабах» – с «Копенгагеном»
1089 минут назад
Экс-арбитр Федотов об отмене гола «Пари НН»: «ВАР и Кукуян ошиблись. Умяров уже сыграл в мяч, а в действиях Царукяна не было безрассудства – он нахлодился в статике»
420 минут назад
Нужно ли разбираться в спорте, чтобы тестировать Спортс’’? Расскажет наш руководитель тестирования в подкасте «Коллеги, добрый день!»
26 минут назадВакансия
Вице-президент ФИФА Монтальяни о готовности Трампа перенести матчи ЧМ-2026 в другие города: «Это наш турнир, нам принимать решение. Он президент США, но его слова всерьез не рассматривались»
333 минуты назад
Шнапцев об отмене гола Боселли «Спартаку»: «Не знаю, как так можно убивать нас в начале матча. Мы острее были, превосходили соперника – просто взять и прибить нас»
1247 минут назад
«Пари НН» в 4 раза чаще «Спартака» бил по воротам в 1-м тайме матча Кубка
452 минуты назад
«Кристал Пэлас» удивляет – два трофея и 3-е место в АПЛ. Вот как строилась сенсация
56 минут назадВидео
Ко всем новостям
Последние новости
«Крылья Советов» – «Сочи». 3:3 – Зиньковский забил через 3 минуты после выхода на замену! Онлайн-трансляция
28 минут назадLive
«Эльче» указал «Камп Ноу» местом проведения матча с «Барсой» в анонсе матча Ла Лиги. Игра пройдет 2 ноября
12 минут назадФото
Мажич о работе ЭСК: «Если видим ошибку арбитра – всегда ее признаем. Нельзя сделать так, чтобы все остались довольны, особенно если речь о больших клубах»
113 минут назад
«Балтика» – «Акрон». Оффор и Беншимол в старте. Онлайн-трансляция начнется в 20:30
21 минуту назад
«Локомотив» – ЦСКА. Онлайн-трансляция начнется в 20:30
1221 минуту назад
Бивол о том, как быстро одолел бы Алипа в боксерском поединке: «Один раунд, может, полраунда. Увижу ошибку и воспользуюсь»
626 минут назад
Митрофанов о долгах «Химок» по зарплате: «Мы получали гарантии от клуба, что все будет выплачено – порядка 1 млрд рублей. Неприятная ситуация – пострадал бюджет, другие субъекты футбола и РФС»
333 минуты назад
Мареска о красных карточках «Челси»: «Иногда лучше пропустить, но избежать удаления на 2-3-й минуте или даже на 50-й. С «Бенфикой» мы узнали, как побеждать в меньшинстве, по крайней мере»
546 минут назад
Слушание по существу в отношении Промеса пройдет в 2026 году, сообщили в суде Амстердама
7сегодня, 15:37
«Карпин сильнее Станковича, «Динамо» будет выше «Спартака». У них есть предпосылки для чемпионства, у красно-белых – нет». Смородская о тренерах
13сегодня, 15:29