«Пари НН» в 4 раза чаще «Спартака» бил по воротам в 1-м тайме матча Кубка

«Пари НН» в 1-м тайме нанес в 4 раза больше ударов по воротам, чем «Спартак».

Команды Алексея Шпилевского и Деяна Станковича встречаются в FONBET Кубке России.

До перерыва нижегородцы пробили 8 раз, их соперники – 2. Обе команды попали в створ по одному разу, счет – 1:1. По угловым преимущество тоже у «Пари НН» – 4 против 0.

При этом «Спартак» больше владел мячом – 59% времени.

«Пари НН» – «Спартак». 1:1 – Боселли забил со штрафного, Ливай реализовал пенальти после отмены гола Хуана с игры. Онлайн-трансляция