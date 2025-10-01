  • Спортс
12

Шнапцев об отмене гола Боселли «Спартаку»: «Не знаю, как так можно убивать нас в начале матча. Мы острее были, превосходили соперника – просто взять и прибить нас»

Защитник «Пари НН» Максим Шнапцев раскритиковал судейство в игре со «Спартаком».

Нижегородцы принимают красно-белых в матче Пути РПЛ FONBET Кубка России (1:1, перерыв). 

На 14-й минуте нападающий «Пари НН» Хуан Мануэль Боселли поразил ворота «Спартака», но гол был отменен после вмешательства ВАР – перед результативной атакой Валерий Царукян ударил Наиля Умярова по ноге в своей штрафной площади. Главный арбитр встречи Павел Кукуян назначил пенальти в пользу москвичей, посмотрев повтор. Ливай Гарсия реализовал 11-метровый и открыл счет. 

«Начали радоваться, а потом нас взяли и убили. Я не знаю, там Умяров или кто‑то падал, когда пенальти был. Я не знаю, как так можно убивать нас в начале матча.

Мы острее были, превосходили соперника, несмотря на то, что «Спартак» владеет мячом. Просто взять и прибить нас в начале матча… Я не знаю, что сказать», – заявил защитник «Пари НН» Шнапцев в эфире «Матч ТВ». 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
