Сергей Степашин: «Динамо» станет чемпионом когда-нибудь. «Зенит» сегодня – объективно самая сильная команда по составу»

Сергей Степашин верит в чемпионство «Динамо» в будущем.

Вчера бело-голубые уступили «Краснодару» (0:0, 2:4 пен.) в 5-м туре Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Москвичи занимают второе место в группе B, набрав 8 очков.

«Футбольный клуб «Динамо » станет чемпионом России когда-нибудь. Я своих не бросаю.

Вчера ничего так сыграли с «Краснодаром » в Кубке России. Будем бороться за кубок, по крайней мере.

Сегодня, если говорить объективно, конечно, «Зенит » – самая сильная команда по составу», – сказал член совета директоров «Динамо».