Сергей Степашин: «Динамо» станет чемпионом когда-нибудь. «Зенит» сегодня – объективно самая сильная команда по составу»
Сергей Степашин верит в чемпионство «Динамо» в будущем.
Вчера бело-голубые уступили «Краснодару» (0:0, 2:4 пен.) в 5-м туре Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Москвичи занимают второе место в группе B, набрав 8 очков.
«Футбольный клуб «Динамо» станет чемпионом России когда-нибудь. Я своих не бросаю.
Вчера ничего так сыграли с «Краснодаром» в Кубке России. Будем бороться за кубок, по крайней мере.
Сегодня, если говорить объективно, конечно, «Зенит» – самая сильная команда по составу», – сказал член совета директоров «Динамо».
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Р-Спорт»
