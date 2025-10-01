  • Спортс
  • Сергей Степашин: «Динамо» станет чемпионом когда-нибудь. «Зенит» сегодня – объективно самая сильная команда по составу»
6

Сергей Степашин: «Динамо» станет чемпионом когда-нибудь. «Зенит» сегодня – объективно самая сильная команда по составу»

Сергей Степашин верит в чемпионство «Динамо» в будущем.

Вчера бело-голубые уступили «Краснодару» (0:0, 2:4 пен.) в 5-м туре Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Москвичи занимают второе место в группе B, набрав 8 очков.

«Футбольный клуб «Динамо» станет чемпионом России когда-нибудь. Я своих не бросаю.

Вчера ничего так сыграли с «Краснодаром» в Кубке России. Будем бороться за кубок, по крайней мере.

Сегодня, если говорить объективно, конечно, «Зенит» – самая сильная команда по составу», – сказал член совета директоров «Динамо».

«Барселона» против «ПСЖ» в Лиге чемпионов. Кто победит?1323 голоса
БарселонаБарселона
Будет ничьяЛига чемпионов УЕФА
ПСЖПСЖ
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Р-Спорт»
