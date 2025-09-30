Карпин о матче с «Краснодаром»: «Это не поражение, ничейный результат, одно очко есть. Пенальти – больше для болельщиков. Хотелось бы выиграть, но составы и у «Динамо», и у них не основные»

Валерия Карпина устроило поражение от «Краснодара» по пенальти в Кубке.

– Можно ли сказать, что «Динамо» упустило победу?

– Первый тайм был очень хороший, второй тоже был в принципе нормальный. И у нас моменты были, и у «Краснодара».

– Что пошло не так?

– Ничего, соперник тоже играет.

Это не поражение, ничейный результат. Одно очко есть. Пенальти – больше для болельщиков.

– То есть можно сказать, что результат удовлетворительный?

– Ну да. Хотелось бы, конечно, выиграть, но 0:0 – нормальный результат. Опять же, составы и у нас, и у «Краснодара » были не самые основные. Нормально, – заявил главный тренер «Динамо».

«Динамо» проиграло «Краснодару» 7 матчей подряд и не забило в 6 из них. Два поражения – в Кубке по пенальти