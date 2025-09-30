Карпин о матче с «Краснодаром»: «Это не поражение, ничейный результат, одно очко есть. Пенальти – больше для болельщиков. Хотелось бы выиграть, но составы и у «Динамо», и у них не основные»
Валерия Карпина устроило поражение от «Краснодара» по пенальти в Кубке.
– Можно ли сказать, что «Динамо» упустило победу?
– Первый тайм был очень хороший, второй тоже был в принципе нормальный. И у нас моменты были, и у «Краснодара».
– Что пошло не так?
– Ничего, соперник тоже играет.
Это не поражение, ничейный результат. Одно очко есть. Пенальти – больше для болельщиков.
– То есть можно сказать, что результат удовлетворительный?
– Ну да. Хотелось бы, конечно, выиграть, но 0:0 – нормальный результат. Опять же, составы и у нас, и у «Краснодара» были не самые основные. Нормально, – заявил главный тренер «Динамо».
