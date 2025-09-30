  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Динамо» в 1-м тайме было поострее, играло агрессивно, интенсивно, во 2-м «Краснодар» переломил ход. Украшением матча стала серия пенальти». Мусаев о матче Кубка
2

«Динамо» в 1-м тайме было поострее, играло агрессивно, интенсивно, во 2-м «Краснодар» переломил ход. Украшением матча стала серия пенальти». Мусаев о матче Кубка

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев подвел итоги игры с «Динамо».

«Быки» одержали победу по пенальти в матче 5-го тура группового этапа Фонбет Кубка России (0:0, пен. 4:2). 

«Увидели интересный матч. Надеюсь, что зрители ушли после матча в хорошем настроении. «Динамо» в первом тайме было поострее, играло агрессивно, интенсивно, во втором же мы переломили ход. Украшением матча стала серия пенальти. Ребята проявили хладнокровие, реализовали свои удары.

Мы не хотим разделять Кубок и чемпионат, поэтому приложим все усилия, чтобы остаться на первом месте в таблице. Нравится, что ребята не разделяют турниры. Кордоба просился на поле, Сперцян не хотел уходить с поля. Такой настрой мне нравится», – сказал Мусаев

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
logoКраснодар
logoДинамо Москва
logoМурад Мусаев
logoпремьер-лига Россия
logoДжон Кордоба
logoЭдуард Сперцян
logoМатч ТВ
logoFONBET Кубок России
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
«Ливерпуль» проиграл два матча подряд впервые с марта. Дальше – «Челси» и «МЮ»
184 минуты назад
Лига чемпионов. «Реал» разгромил «Кайрат» в гостях, «Ливерпуль» уступил «Галатасараю», «Челси» победил «Бенфику» Моуринью, «Бавария» забила 5 голов «Пафосу»
10356 минут назад
«Галатасарай» победил «Ливерпуль» – 1:0! Осимхен забил с пенальти в 1-м тайме
167 минут назад
У «Челси» 2 победы в 6 последних матчах. Дальше – игра с «Ливерпулем»
98 минут назад
«Челси» победил «Бенфику» благодаря автоголу Риоса – 1:0. Жоао Педро получил красную на 96-й
12010 минут назад
«Бавария» выиграла все 9 матчей сезона с общим счетом 35:8
611 минут назад
Знаменитая академия «Барселоны» называется La Masia. Знаете, что это значит? Расскажем в нашей игре
15 минут назадТесты и игры
Журналист подарил Алонсо игрушечную рыбу, говорящую «Хала Мадрид» голосом Мбаппе, на пресс-конференции после 5:0 с «Кайратом»
1337 минут назадФото
Карпин о матче с «Краснодаром»: «Это не поражение, ничейный результат, одно очко есть. Пенальти – больше для болельщиков. Хотелось бы выиграть, но составы и у «Динамо», и у них не основные»
842 минуты назад
Салиба о неготовности перейти в «Реал» по примеру Трента: «Он брал трофеи с «Ливерпулем», а я ничего не выиграл с «Арсеналом». Не могу уйти, ничем не отплатив клубу»
1149 минут назад
Ко всем новостям
Последние новости
Гонду об 1:0 с «Рубином»: «Мы – «Зенит», знаем, что играем в великом клубе. Наша цель – победить, на любом поле, в любых обстоятельствах. Это в нашем менталитете»
1 минуту назад
У «Бенфики» 2 победы, ничья и поражение в 4 матчах при Моуринью. Дальше – игра с лидирующим в лиге Португалии «Порту»
16 минут назад
«Интер» разгромил «Славию» в ЛЧ – 3:0. Лаутаро сделал дубль, Думфрис тоже забил
58 минут назад
«Атлетико» разнес «Айнтрахт» – 5:1. Альварес паненкой забил пенальти и сделал два ассиста
713 минут назад
Алонсо о Казахстане: «Хотелось бы провести больше времени здесь, потрясающие горы. «Кайрат» заслужил играть в ЛЧ, атмосфера невероятная»
115 минут назад
«Бавария» смяла «Пафос» – 5:1! Кейн сделал дубль на Кипре, у Олисе 1+2, у Джексона 1+1
917 минут назад
Семак поспорил с журналистом насчет владения «Зенита» в матче с «Рубином»: «В 1-м тайме 56-60% в нашу пользу. Нужно смотреть, кто считает и по какой статистике контроль движения мяча»
423 минуты назад
«Мбаппе – лучший игрок в мире, футболист другого уровня. Поэтому он столько стоит, наверное». Тренер «Кайрата» Уразбахтин о хет-трике форварда «Реала»
125 минут назад
Алиссон получил травму в матче с «Галатасараем» – после сэйва при выходе Осимхена один на один. Мамардашвили заменил бразильца
236 минут назад
Лига чемпионов Азии. «Аль-Иттихад» Бензема уступил «Шабаб Аль-Ахли», «Аль-Садд» Фирмино и Клаудиньо сыграл 1:1 с «Аль-Шарджей», «Шанхай» Слуцкого сыграет в среду
454 минуты назад