«Динамо» в 1-м тайме было поострее, играло агрессивно, интенсивно, во 2-м «Краснодар» переломил ход. Украшением матча стала серия пенальти». Мусаев о матче Кубка

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев подвел итоги игры с «Динамо».

«Быки» одержали победу по пенальти в матче 5-го тура группового этапа Фонбет Кубка России (0:0, пен. 4:2).

«Увидели интересный матч. Надеюсь, что зрители ушли после матча в хорошем настроении. «Динамо » в первом тайме было поострее, играло агрессивно, интенсивно, во втором же мы переломили ход. Украшением матча стала серия пенальти. Ребята проявили хладнокровие, реализовали свои удары.

Мы не хотим разделять Кубок и чемпионат, поэтому приложим все усилия, чтобы остаться на первом месте в таблице. Нравится, что ребята не разделяют турниры. Кордоба просился на поле, Сперцян не хотел уходить с поля. Такой настрой мне нравится», – сказал Мусаев .