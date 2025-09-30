  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Динамо» проиграло «Краснодару» 7 матчей подряд и не забило в 6 из них. Два поражения – в Кубке по пенальти
12

«Динамо» проиграло «Краснодару» 7 матчей подряд и не забило в 6 из них. Два поражения – в Кубке по пенальти

«Краснодар» продлил серию без поражений от «Динамо» до 7 матчей.

Команда Мурада Мусаева по пенальти победила соперника из Москвы в FONBET Кубке России после 0:0 в игровое время.

В последний раз «быки» уступали столичному клубу 9 августа 2023 года. С тех пор «Краснодар» одержал над «Динамо» семь побед подряд, в том числе две в Кубке по пенальти (именно в матче, прошедшем в сентябре 2023-го, был пропущен единственный гол на этом отрезке).

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
logoпремьер-лига Россия
logoМурад Мусаев
logoДинамо Москва
logoКраснодар
logoFONBET Кубок России
logoВалерий Карпин
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
«Ливерпуль» проиграл два матча подряд впервые с марта. Дальше – «Челси» и «МЮ»
185 минут назад
Лига чемпионов. «Реал» разгромил «Кайрат» в гостях, «Ливерпуль» уступил «Галатасараю», «Челси» победил «Бенфику» Моуринью, «Бавария» забила 5 голов «Пафосу»
10357 минут назад
«Галатасарай» победил «Ливерпуль» – 1:0! Осимхен забил с пенальти в 1-м тайме
168 минут назад
У «Челси» 2 победы в 6 последних матчах. Дальше – игра с «Ливерпулем»
99 минут назад
«Челси» победил «Бенфику» благодаря автоголу Риоса – 1:0. Жоао Педро получил красную на 96-й
12011 минут назад
«Бавария» выиграла все 9 матчей сезона с общим счетом 35:8
612 минут назад
Знаменитая академия «Барселоны» называется La Masia. Знаете, что это значит? Расскажем в нашей игре
16 минут назадТесты и игры
Журналист подарил Алонсо игрушечную рыбу, говорящую «Хала Мадрид» голосом Мбаппе, на пресс-конференции после 5:0 с «Кайратом»
1338 минут назадФото
Карпин о матче с «Краснодаром»: «Это не поражение, ничейный результат, одно очко есть. Пенальти – больше для болельщиков. Хотелось бы выиграть, но составы и у «Динамо», и у них не основные»
843 минуты назад
Салиба о неготовности перейти в «Реал» по примеру Трента: «Он брал трофеи с «Ливерпулем», а я ничего не выиграл с «Арсеналом». Не могу уйти, ничем не отплатив клубу»
1150 минут назад
Ко всем новостям
Последние новости
Гонду об 1:0 с «Рубином»: «Мы – «Зенит», знаем, что играем в великом клубе. Наша цель – победить, на любом поле, в любых обстоятельствах. Это в нашем менталитете»
2 минуты назад
У «Бенфики» 2 победы, ничья и поражение в 4 матчах при Моуринью. Дальше – игра с лидирующим в лиге Португалии «Порту»
17 минут назад
«Интер» разгромил «Славию» в ЛЧ – 3:0. Лаутаро сделал дубль, Думфрис тоже забил
59 минут назад
«Атлетико» разнес «Айнтрахт» – 5:1. Альварес паненкой забил пенальти и сделал два ассиста
714 минут назад
Алонсо о Казахстане: «Хотелось бы провести больше времени здесь, потрясающие горы. «Кайрат» заслужил играть в ЛЧ, атмосфера невероятная»
116 минут назад
«Бавария» смяла «Пафос» – 5:1! Кейн сделал дубль на Кипре, у Олисе 1+2, у Джексона 1+1
918 минут назад
Семак поспорил с журналистом насчет владения «Зенита» в матче с «Рубином»: «В 1-м тайме 56-60% в нашу пользу. Нужно смотреть, кто считает и по какой статистике контроль движения мяча»
424 минуты назад
«Мбаппе – лучший игрок в мире, футболист другого уровня. Поэтому он столько стоит, наверное». Тренер «Кайрата» Уразбахтин о хет-трике форварда «Реала»
126 минут назад
Алиссон получил травму в матче с «Галатасараем» – после сэйва при выходе Осимхена один на один. Мамардашвили заменил бразильца
237 минут назад
«Динамо» в 1-м тайме было поострее, играло агрессивно, интенсивно, во 2-м «Краснодар» переломил ход. Украшением матча стала серия пенальти». Мусаев о матче Кубка
253 минуты назад