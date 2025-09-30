«Динамо» проиграло «Краснодару» 7 матчей подряд и не забило в 6 из них. Два поражения – в Кубке по пенальти
«Краснодар» продлил серию без поражений от «Динамо» до 7 матчей.
Команда Мурада Мусаева по пенальти победила соперника из Москвы в FONBET Кубке России после 0:0 в игровое время.
В последний раз «быки» уступали столичному клубу 9 августа 2023 года. С тех пор «Краснодар» одержал над «Динамо» семь побед подряд, в том числе две в Кубке по пенальти (именно в матче, прошедшем в сентябре 2023-го, был пропущен единственный гол на этом отрезке).
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
