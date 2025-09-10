Нойер о возвращении в сборную: «Меня никто не приглашал, но это даже не вариант. Больше не выступать за Германию было осознанным решением»

Мануэль Нойер ответил на призывы вернуться в сборную Германии.

«Во-первых, меня никто не приглашал. Это было мое осознанное решение – больше не выступать за сборную и завершить карьеру в международном футболе. Так что для меня это даже не вариант.

Я провел там очень успешное и приятное время, и я совсем не думаю о том, вернется ли Мануэль Нойер в сборную и как именно. Домашний чемпионат Европы стал для меня прекрасным завершением.

Думаю, немецкий футбол многому меня научил, возможно, и я дал что-то немецкому футболу», – сказал голкипер «Баварии».

Нойер закончил карьеру в сборной Германии прошлым летом. В последних матчах национальной команды в роли вратаря из-за травмы Марка-Андре тер Стегена выступает Оливер Бауманн из «Хоффенхайма ».