Сезар о «Баварии»: «Нойер – идол, один из лучших в мире, но ему почти 40 – клубу нужно думать о будущем. В Бразилии есть замечательный вратарь Бразао»
Жулио Сезар думает, что Габриэл Бразао мог бы сменить Мануэля Нойера в «Баварии».
24-летний вратарь сейчас выступает за «Сантос». Ранее он играл, в частности, в «Интере», который подписал его примерно за 6 млн евро в 18 лет.
«У нас в Бразилии есть замечательный вратарь. Нойер – идол в «Баварии», но ему почти 40, и им нужно думать о будущем.
[Мануэль] прекрасный голкипер, он мне очень нравится. Он один из лучших в мире», – сказал экс-вратарь «Интера» Сезар в интервью Sky Sport.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Sport1.de
