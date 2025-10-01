Дивеев о матче со «Спартаком»: «Надеюсь на интересное дерби. Как последние два-три матча: красные карточки, драки, моменты с судьями. Такое нравится и болельщикам, и нам»

Игорь Дивеев хотел бы увидеть ожесточенную борьбу в дерби со «Спартаком».

ЦСКА примет красно-белых в 11-м туре Мир РПЛ 5 октября.

«Особая [подготовка], понятно, будет к «Спартаку », будем разбираться, и, понятно, будет мотивация, потому что это все-таки «Спартак».

Понятно, мы хотим выиграть, но я надеюсь, будет интересная игра именно как дерби. Как последние два-три матча в дерби, когда вот эти красные карточки, драки… Ну, не драки, а такие моменты, когда с судьями там, – такое всем нравится: и болельщикам, и нам.

И главное, чтобы был положительный результат в нашу сторону», – сказал защитник ЦСКА в выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».