  Газзаев о дерби: «ЦСКА должен побеждать «Спартак». Команда по делу лидирует в таблице, а красно-белые не могут показать стабильный футбол»
Газзаев о дерби: «ЦСКА должен побеждать «Спартак». Команда по делу лидирует в таблице, а красно-белые не могут показать стабильный футбол»

Валерий Газзаев уверен в победе ЦСКА в дерби со «Спартаком».

Встреча московских команд в рамках 11-го тура Мир РПЛ состоится 5 октября на «ВЭБ-Арене». 

Кто фаворит в дерби?

– Однозначно ЦСКА, он должен побеждать в матче. Команда на протяжении чемпионата демонстрирует очень хорошее качество игры, поэтому сегодня она по делу занимает первое место в таблице. Встречи ЦСКА и «Спартака» всегда вызывают повышенный интерес, не будет исключением и предстоящая игра.

При Фабио Челестини ЦСКА выглядит более цельным, чем «Спартак» при Деяне Станковиче?

– Совершенно верно. «Спартак» не может показать стабильный футбол, тогда как ЦСКА демонстрирует хорошее качество игры и добивается результата в каждом матче.

Отсутствие Станковича может сказаться?

– Предыдущий матч «Спартак» выиграл без главного тренера на скамейке запасных, показал хороший футбол. Главный тренер всегда авторитет для команды, его присутствие необходимо, но случилась такая ситуация, что Станкович пропустит дерби.

Игра вратарей, нападающих – что будет ключевым для достижения результата?

– От одного игрока ничего не зависит. Какая команда в целом поведет игру с точки зрения тактики, индивидуального мастерства, функциональной готовности, стремления к победе, та и выигрывает, – сказал бывший главный тренер ЦСКА. 

