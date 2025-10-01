  • Спортс
  • Ещенко о «Спартаке» без Станковича: «Команда должна уметь играть без тренера. В футболистах проснулось самоуважение, они перестали терять очки в с аутсайдерами – могут стать чемпионами»
5

Ещенко о «Спартаке» без Станковича: «Команда должна уметь играть без тренера. В футболистах проснулось самоуважение, они перестали терять очки в с аутсайдерами – могут стать чемпионами»

Андрей Ещенко считает, что «Спартак» способен хорошо играть без Деяна Станковича.

Ранее главный тренер красно-белых был дисквалифицирован на один месяц из турниров под эгидой РФС после нецензурных выражений в адрес главного арбитра матча с «Динамо» (2:2).

– «Спартак» показывает отличные результаты, когда Станкович сидит на трибуне. Может, лучше команде и дальше продолжить так играть?

– Команда должна уметь играть без тренера. На поле ведь выходят футболисты. Игроки у «Спартака» классные, но в начале сезона они не показывали результат.

В футболистах «Спартака» проснулось самоуважение. Вот они и перестали терять очки в матчах с аутсайдерами. А кто не теряет очки с аутсайдерами, тот и становится чемпионом, – сказал экс-защитник «Спартака».

Сейчас красно-белые занимают 5-е место в турнирной таблице Мир РПЛ.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Metaratings.ru
logoДеян Станкович
logoпремьер-лига Россия
logoСпартак
logoАндрей Ещенко
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
