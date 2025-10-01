Титов о «Спартаке»: «Команда побеждает, и мне хотелось бы, чтобы истерика вокруг Станковича закончилась. Пусть тренер спокойно работает»

Егор Титов оценил ситуацию в «Спартаке».

После 10 проведенных туров Мир РПЛ команда Деяна Станковича набрала 18 очков и занимает 5-е место в турнирной таблице.

«Результативность Угальде? Когда Манфред играл постоянно в отсутствие конкуренции, он чувствовал себя уверенно и забивал. Потом появился конкурент в лице Ливая Гарсии. Угальде начали передергивать, случилась травма. Тогда закралась мысль, что у парня все мысли об отъезде в другой чемпионат. Но Угальде набрал форму и начал забивать.

В этом контексте нужно обратить внимание на конкуренцию в «Спартаке ». По делу потерял место в составе Бабич , Мартинс сел на лавку, отдали Пруцева. Но это нормальная ситуация, когда футболисты конкурируют между собой и играют сильнейшие. За это отвечает Станкович. Отвечает своей головой, своим увольнением. Но команда побеждает, и мне хотелось бы, чтобы истерика вокруг Станковича закончилась. Пусть тренер спокойно работает.

Возможно, решающим матчем для Станковича, чтобы доказать свою состоятельность как главного тренера «Спартака», станет матч с ЦСКА. Если команда вновь сыграет уверенно и будет выбегать в быстрые атаки, результат будет неплохим», – сказал бывший капитан «Спартака».