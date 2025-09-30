Владислав Радимов: «Станкович должен переосмыслить поведение. Очевидно, что без него «Спартак» чувствует себя спокойнее»

Владислав Радимов считает, что «Спартаку» спокойнее без Деяна Станковича.

Главный тренер «Спартака » отбывает дисквалификацию за за нецензурные выражения в адрес судьи в матче с «Динамо» (2:2).

«Мне кажется, что Станкович должен сейчас как раз вот за этот месяц переосмыслить свое поведение, потому что очевидно: когда Станковича на скамейке нет, команда чувствует себя более спокойно.

И в этом плане Станкович, когда вернется, должен понять, что так реагировать не надо, и на скамейке кто-то должен быть, кто-то ему поможет в этом. Ну, то есть, выводы должны быть сделаны», – сказал бывший полузащитник «Зенита».