Владислав Радимов: «Станкович должен переосмыслить поведение. Очевидно, что без него «Спартак» чувствует себя спокойнее»
Владислав Радимов считает, что «Спартаку» спокойнее без Деяна Станковича.
Главный тренер «Спартака» отбывает дисквалификацию за за нецензурные выражения в адрес судьи в матче с «Динамо» (2:2).
«Мне кажется, что Станкович должен сейчас как раз вот за этот месяц переосмыслить свое поведение, потому что очевидно: когда Станковича на скамейке нет, команда чувствует себя более спокойно.
И в этом плане Станкович, когда вернется, должен понять, что так реагировать не надо, и на скамейке кто-то должен быть, кто-то ему поможет в этом. Ну, то есть, выводы должны быть сделаны», – сказал бывший полузащитник «Зенита».
Челси
Будет ничья
Бенфика
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: «РБ Спорт»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости