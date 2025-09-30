«В отсутствие Станковича «Спартак» будет играть лучше. Его давно надо выгонять». Губерниев о 2 победах красно-белых без тренера

Дмитрий Губерниев считает, что «Спартак» играет лучше без Деяна Станковича.

19 сентября тренера красно-белых дисквалифицировали на месяц в Мир РПЛ и Фонбет Кубке России за удаление в матче с «Динамо» (2:2). С тех пор «Спартак» одержал две победы в Премьер-лиге – над «Крыльями Советов» (2:1) и «Пари НН» (3:0).

«Нет ли ощущения, что «Спартак» без Станковича играет лучше? Конечно, потому что его давно надо выгонять. Поэтому в отсутствие Станковича, где бы он ни находился, «Спартак» будет играть лучше. С другим тренером, или если Станкович будет на трибуне. Это понимают и видят все.

Но, как мы знаем, менеджмент «Спартака» идет своим путем и, на радость соперникам, наверное, будет продолжать им идти и дальше», — сказал комментатор.