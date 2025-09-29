Вальверде о 2:5 в дерби: «При Алонсо у «Реала» было два тяжелых поражения. Мы должны постараться избегать этого и быть максимально сплоченными, чтобы провести хороший сезон»

Федерико Вальверде заявил, что «Реалу» нужно извлечь урок из поражения в дерби.

В субботу «Реал» уступил «Атлетико» (2:5) в матче 7-го тура Ла Лиги.

«Мы провели много игр, но под руководством Хаби прошло не так много времени. Мы должны выкладываться на 100% в каждом матче, чтобы разрешить ситуацию как можно скорее. При Хаби у нас было два поражения (первое – 0:4 от «ПСЖ» в полуфинале КЧМ – Спортс’‘), и они были очень тяжелыми. Такие вещи являются частью футбола, но мы должны постараться не допускать этого, изменить ситуацию. Быть максимально сплоченными как на поле, так и за его пределами, чтобы провести хороший сезон.

В таких матчах даже не нужно кричать в раздевалке, чтобы получить мотивацию. Такого нельзя допускать ни в Мадриде, ни где-либо еще. Нужно мотивировать себя в любом матче, в том числе в дерби. Многое может пойти не так, но настрой не подлежит обсуждению. Это первое, что нужно сделать, чтобы показать, что мы хотим победить.

В начале второго тайма мы действовали так, как будто ничья играет нам на пользу. Начиная с этого матча мы должны изменить это. Мы должны пережить этот момент и использовать эту игру как возможность для роста», – сказал полузащитник «Реала» на пресс-конференции перед матчем с «Кайратом».