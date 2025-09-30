Только «Зенит» выиграл все матчи в Кубке в основное время. У команды Семака 15 очков после 5 туров

В FONBET Кубке России только одна команда может набрать максимальные 18 очков.

Сегодня «Зенит» одержал пятую победу в пяти турах группового этапа – над «Рубином» (1:0). Петербуржцы набрали 15 баллов и 22 октября встретятся с «Оренбургом».

Также выиграло все свои матчи «Динамо» Махачкала, но команда Хасанби Биджиева в одной из игр победила только по пенальти, поэтому у нее 11 очков после 4 игр вместо возможных 12.