Только «Зенит» выиграл все матчи в Кубке в основное время. У команды Семака 15 очков после 5 туров
В FONBET Кубке России только одна команда может набрать максимальные 18 очков.
Сегодня «Зенит» одержал пятую победу в пяти турах группового этапа – над «Рубином» (1:0). Петербуржцы набрали 15 баллов и 22 октября встретятся с «Оренбургом».
Также выиграло все свои матчи «Динамо» Махачкала, но команда Хасанби Биджиева в одной из игр победила только по пенальти, поэтому у нее 11 очков после 4 игр вместо возможных 12.
Опубликовал: Александр Суряев
