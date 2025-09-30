Семак про 1:0 с «Рубином»: «Хорошая победа с точки зрения борьбы и командного духа. Если бы счет был другим, «Зенит» выпустил бы побольше молодых игроков»
Сергей Семак удовлетворен победой над «Рубином» (1:0) в FONBET Кубке России.
– Были моменты, где чувствовалось много эмоций, заряженности. «Рубину» нужна была победа, мы тоже хотели уехать с положительным результатом и порадовать наших болельщиков. Хорошая победа с точки зрения борьбы и командного духа. Поздравляем болельщиков «Зенита». Идем дальше.
– Сегодня ждали много молодежи, но вышли только двое в концовке игры. С чем это связано?
– Кто ждал? Они позавчера все играли, а самым свежим был Вадим Шилов. Мы взяли игроков молодежки на всякий случай, некоторым дали игровое время. Остальные футболисты еще получат свой шанс. Естественно, если бы счет был другим, то выпустили бы побольше молодых игроков, – сказал главный тренер «Зенита».
Челси
Будет ничья
Бенфика
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Матч ТВ»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости