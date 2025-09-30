Семак про 1:0 с «Рубином»: «Хорошая победа с точки зрения борьбы и командного духа. Если бы счет был другим, «Зенит» выпустил бы побольше молодых игроков»

Сергей Семак удовлетворен победой над «Рубином» (1:0) в FONBET Кубке России.

– Были моменты, где чувствовалось много эмоций, заряженности. «Рубину » нужна была победа, мы тоже хотели уехать с положительным результатом и порадовать наших болельщиков. Хорошая победа с точки зрения борьбы и командного духа. Поздравляем болельщиков «Зенита». Идем дальше.

– Сегодня ждали много молодежи, но вышли только двое в концовке игры. С чем это связано?

– Кто ждал? Они позавчера все играли, а самым свежим был Вадим Шилов . Мы взяли игроков молодежки на всякий случай, некоторым дали игровое время. Остальные футболисты еще получат свой шанс. Естественно, если бы счет был другим, то выпустили бы побольше молодых игроков, – сказал главный тренер «Зенита ».