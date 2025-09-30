  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Семак про 1:0 с «Рубином»: «Хорошая победа с точки зрения борьбы и командного духа. Если бы счет был другим, «Зенит» выпустил бы побольше молодых игроков»
3

Семак про 1:0 с «Рубином»: «Хорошая победа с точки зрения борьбы и командного духа. Если бы счет был другим, «Зенит» выпустил бы побольше молодых игроков»

Сергей Семак удовлетворен победой над «Рубином» (1:0) в FONBET Кубке России.

– Были моменты, где чувствовалось много эмоций, заряженности. «Рубину» нужна была победа, мы тоже хотели уехать с положительным результатом и порадовать наших болельщиков. Хорошая победа с точки зрения борьбы и командного духа. Поздравляем болельщиков «Зенита». Идем дальше.

– Сегодня ждали много молодежи, но вышли только двое в концовке игры. С чем это связано?

– Кто ждал? Они позавчера все играли, а самым свежим был Вадим Шилов. Мы взяли игроков молодежки на всякий случай, некоторым дали игровое время. Остальные футболисты еще получат свой шанс. Естественно, если бы счет был другим, то выпустили бы побольше молодых игроков, – сказал главный тренер «Зенита».

«Челси» против «Бенфики» в Лиге чемпионов. Кто победит?3677 голосов
ЧелсиЧелси
Будет ничьяЛига чемпионов УЕФА
БенфикаБенфика
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Матч ТВ»
logoЗенит
logoFONBET Кубок России
logoРубин
logoСергей Семак
logoВадим Шилов
logoпремьер-лига Россия
logoМатч ТВ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Фонбет Кубок России. «Зенит» победил «Рубин», «Краснодар» против «Динамо», ЦСКА сыграет с «Локомотивом» в среду
19334 минуты назадLive
Только «Зенит» выиграл все матчи в Кубке в основное время. У команды Семака 15 очков после 5 туров
852 минуты назад
«Зенит» не проигрывает 10 матчей подряд – 8 побед, 2 ничьих
4сегодня, 17:04
Главные новости
У «Челси» лишь одна победа в сентябре. Моуринью даст урок Мареске?
4 минуты назадРеклама
Бернардески про Роналду: «В команде ты должен понимать, что он – это он, нельзя сравнивать его с собой. Другое дело, если ты хочешь съесть с ним мороженого. Он смеется, шутит – простой парень»
5 минут назад
«Кайрат» – «Реал». 0:2 – Мбаппе сделал дубль – забил с пенальти и с паса Куртуа. Онлайн-трансляция
3017 минут назадLive
«Реал» с пенальти забил три первых гола в этой ЛЧ, все – Мбаппе. «Зальцбург» делал это в 2021-м
1932 минуты назад
«Краснодар» – «Динамо». Сперцян, Тюкавин, Миранчук, Козлов играют. Онлайн-трансляция
633 минуты назадLive
Фонбет Кубок России. «Зенит» победил «Рубин», «Краснодар» против «Динамо», ЦСКА сыграет с «Локомотивом» в среду
19334 минуты назадLive
У Мбаппе 12 (11+1) очков в 9 матчах сезона по системе «гол+пас». Форвард «Реала» забил «Кайрату» с пенальти
2341 минуту назад
«Реал» забил «Кайрату» с пенальти за фол Калмурзы. Вратарь сбил Мастантуоно после неудачного паса Сорокина назад
1245 минут назадФото
Только «Зенит» выиграл все матчи в Кубке в основное время. У команды Семака 15 очков после 5 туров
852 минуты назад
«Зенит» не проигрывает 10 матчей подряд – 8 побед, 2 ничьих
4сегодня, 17:04
Ко всем новостям
Последние новости
«Факел» назначит Василенко вместо Шалимова. Тренер подпишет контракт на 2 года с зарплатой 1,2 млн рублей в месяц («СЭ»)
3 минуты назад
Чемпионат Испании. «Валенсия» принимает «Овьедо» в перенесенном из-за ливней матче
1564 минуты назадLive
Мбаппе забил 58-й и 59-й голы в ЛЧ и обошел Мюллера. Форвард «Реала» идет 6-м в списке лучших бомбардиров турнира, до Рауля – 12 голов
24 минуты назад
Лига чемпионов Азии. «Аль-Иттихад» Бензема против «Шабаб Аль-Ахли», «Аль-Садд» Фирмино и Клаудиньо сыграл 1:1 с «Аль-Шарджей», «Шанхай» Слуцкого сыграет в среду
44 минуты назад
Президент «Атлетико» о 5:2 с «Реалом»: «Неоспоримая победа. На поле была одна команда»
212 минут назад
Деку о тер Стегене: «У «Барсы» нет планов на его счет, будь он сейчас доступен – играл бы. Иногда футболисты публикуют то, что должно оставаться внутри клуба, но каждый волен сам решать»
27 минут назад
«Ахмат» – «Оренбург». Садулаев и Игнатьев играют. Онлайн-трансляция
234 минуты назадLive
Газзаев о дерби: «ЦСКА должен побеждать «Спартак». Команда по делу лидирует в таблице, а красно-белые не могут показать стабильный футбол»
646 минут назад
Хакими о 6-м месте в голосовании «Золотого мяча»: «Это не разочарование, я горжусь. Приятно быть в списке 30 лучших игроков мира»
149 минут назад
У «Рубина» 4 игры подряд без побед. Команда Рахимова выиграла один раз за 8 последних матчей
459 минут назад