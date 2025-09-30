Семак поспорил с журналистом насчет владения «Зенита» в матче с «Рубином»: «В 1-м тайме 56-60% в нашу пользу. Нужно смотреть, кто считает и по какой статистике контроль движения мяча»

Сергей Семак поспорил с журналистом насчет владения мячом «Зенита».

Петербуржцы обыграли «Рубин » в матче FONBET Пути РПЛ Кубка России (1:0).

– Как оцениваете игру голкипера Латышонка? Все-таки какие-то были ошибки при игре ногами.

– Ничего страшного. Была, наверное, пара моментов, где мяч срезался. Поле достаточно быстрое, и ему неудобно мяч катили. Единственное, был момент, когда он чуть-чуть задержался с выносом, когда попал в игрока соперника, а в остальном сыграл достаточно уверенно, молодец.

Главное, что и команда, и он сыграли сегодня на ноль. Для обороны и для вратаря это добавляет уверенности. Дай бог, чтобы и дальше Женя так же играл и помогал команде.

– Сергей Богданович, как быстрый гол изменил игру вашей команды?

– Я думаю, никак не изменил. Владели инициативой и в первом тайме, и во втором. После забитого мяча в первом тайме, по крайней мере, больше контролировали мяч, так же как и до забитого, и после забитого. Были моменты. Да, их было не так много, но «Рубин» – это команда, которая умеет хорошо защищаться, обороняться. Поэтому я считаю, что сегодня ребята, которые вышли, справились – создавали, забили и победили.

– Я спрашиваю оттого, что, как вы отметили, ваша команда контролировала мяч, но, судя по статистике владения, больше владел мячом «Рубин» .

– Но в первом тайме – «Зенит». Почему?

– И это в целом необычная история для «Рубина», когда они играют во владение.

– Подождите, в первом тайме статистика 56-60% в нашу пользу.

– 51 на 49.

– Это по одной статистике, а по телевизионной картинке другая. Здесь нужно посмотреть, кто считает и по какой статистике контроль движения мяча. Конечно, во втором тайме «Рубину» нужно было отыгрываться, атаковать, идти вперед большими силами. Мы, в свою очередь, хорошо защищались, оборонялись, хорошо контратаковали. Позиционные атаки были неплохие, выход из обороны был неплохой. Не всегда, но моментов у нас хороших хватало, поэтому я доволен, – сказал главный тренер «Зенита ».