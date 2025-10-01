  • Спортс
Гонду об 1:0 с «Рубином»: «Мы – «Зенит», знаем, что играем в великом клубе. Наша цель – победить, на любом поле, в любых обстоятельствах. Это в нашем менталитете»

Лусиано Гонду высказался о победе над «Рубином» (1:0) в FONBET Кубке России.

Лусиано, поздравляем с победой и забитым мячом! Что скажете об игре? 

– Во-первых, спасибо большое! Тяжелый матч, нам было важно обыграть «Рубин», чтобы продолжить набирать очки и не сбавлять ход в Кубке. Каждый успешный результат придает уверенности в своих силах, и я счастлив, что сегодня победа за нами. 

Расскажите подробнее про свой гол. 

– Арсен здорово подал в штрафную, а я опередил защитника в борьбе за мяч и смог нанести удар. К счастью, он оказался точным! Очень рад, что голы вернулись, это имеет большое значение для меня. 

Было заметно, что этот гол – долгожданный для вас. 

– Да, еще бы! Давно не удавалось отличиться, а ведь забитые мячи жизненно необходимы для нападающего. Поэтому хорошо, что сегодня получилось помочь команде, буду стараться делать это как можно чаще. 

«Зенит» не решал сегодня никаких турнирных задач, но было видно, как сильно команда бьется за каждый мяч и не хочет позволить хозяевам сравнять счет. Откуда такие эмоции? 

– Мы – «Зенит», мы знаем, что играем в великом клубе, который в каждом матче преследует единственную цель – победить. На любом поле, в любых обстоятельствах. Это то, что в нашем менталитете, то, что требует от нас этот клуб. Так что, разумеется, важно было выиграть в Казани во что бы то ни стало. 

Сегодня впервые в сезоне на улице было по-настоящему холодно. Как справились с этим?

– Да, сегодня действительно пришлось померзнуть! Было непросто разогреться как следует, но довольно быстро игровой адреналин сделал свое дело – и стало комфортно. 

На вас футболка в честь 45-летия фанатского движения сине-бело-голубых. Как оцените сегодняшнюю атмосферу на нашей трибуне и что можете сказать болельщикам? 

– В первую очередь поздравляю фанатов с их праздником! Очень круто, что они смогли быть здесь и поддерживать нас. Благодаря этому мы чувствовали себя на чужом стадионе так, словно вокруг нас только наши болельщики! Для нас это имеет невероятное значение, и их вклад в сегодняшнюю победу огромен, – сказал нападающий «Зенита». 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: сайт «Зенита»
