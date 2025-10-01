Гонду об 1:0 с «Рубином»: «Мы – «Зенит», знаем, что играем в великом клубе. Наша цель – победить, на любом поле, в любых обстоятельствах. Это в нашем менталитете»

Лусиано Гонду высказался о победе над «Рубином» (1:0) в FONBET Кубке России.

– Лусиано, поздравляем с победой и забитым мячом! Что скажете об игре?

– Во-первых, спасибо большое! Тяжелый матч, нам было важно обыграть «Рубин », чтобы продолжить набирать очки и не сбавлять ход в Кубке. Каждый успешный результат придает уверенности в своих силах, и я счастлив, что сегодня победа за нами.

– Расскажите подробнее про свой гол.

– Арсен здорово подал в штрафную, а я опередил защитника в борьбе за мяч и смог нанести удар. К счастью, он оказался точным! Очень рад, что голы вернулись, это имеет большое значение для меня.

– Было заметно, что этот гол – долгожданный для вас.

– Да, еще бы! Давно не удавалось отличиться, а ведь забитые мячи жизненно необходимы для нападающего. Поэтому хорошо, что сегодня получилось помочь команде, буду стараться делать это как можно чаще.

– «Зенит» не решал сегодня никаких турнирных задач, но было видно, как сильно команда бьется за каждый мяч и не хочет позволить хозяевам сравнять счет. Откуда такие эмоции?

– Мы – «Зенит», мы знаем, что играем в великом клубе, который в каждом матче преследует единственную цель – победить. На любом поле, в любых обстоятельствах. Это то, что в нашем менталитете, то, что требует от нас этот клуб. Так что, разумеется, важно было выиграть в Казани во что бы то ни стало.

– Сегодня впервые в сезоне на улице было по-настоящему холодно. Как справились с этим?

– Да, сегодня действительно пришлось померзнуть! Было непросто разогреться как следует, но довольно быстро игровой адреналин сделал свое дело – и стало комфортно.

– На вас футболка в честь 45-летия фанатского движения сине-бело-голубых. Как оцените сегодняшнюю атмосферу на нашей трибуне и что можете сказать болельщикам?

– В первую очередь поздравляю фанатов с их праздником! Очень круто, что они смогли быть здесь и поддерживать нас. Благодаря этому мы чувствовали себя на чужом стадионе так, словно вокруг нас только наши болельщики! Для нас это имеет невероятное значение, и их вклад в сегодняшнюю победу огромен, – сказал нападающий «Зенита ».