Дивеев о словах Талалаева про удаления и пенальти в матчах ЦСКА: «Рубин» мы победили без удаления, и «Краснодар» в Суперкубке. «Балтику» обыграли 2:0 в Кубке»

Игорь Дивеев вновь прокомментировал слова Андрея Талалаева про ЦСКА.

После поражения от армейцев в Мир РПЛ (0:1) главный тренер «Балтики» заявил : «Поздравляю соперника, они в чемпионской гонке. Но чего‑то запредельного по качеству я не увидел – из 7 игр без удаления и пенальти они не выиграли ни одну».

– Талалаев сказал, что за последние шесть игр у ЦСКА нет побед без пенальти или удаления и это повод задуматься.

– Это его мнение, хорошо. Он так видит футбол, каждый видит его по‑своему.

Можно сказать, что до 20‑й минуты у «Балтики» были какие‑то моменты и в концовке был прострел, когда Жоао [Виктор ] скинул мяч Игорю [Акинфееву ] в руки. Что‑то еще, может, и было, но я не знаю, футбол забываю.

Если с «Балтикой» играть в их футбол, то тебе будет тяжело. Если будешь играть в свой футбол, то будет правильнее.

– Задумываться над мнением Талалаева не планируете?

– Кажется, что и «Рубин» мы победили без удаления, и «Краснодар» в Суперкубке.

– Он имеет в виду последние шесть матчей.

– С кем мы играли? У «Сочи» мы выиграли с пенальти, но это вопросы к судьям. «Балтику» обыграли 2:0 в Кубке, – сказал защитник ЦСКА.

Дивеев о словах Талалаева про удаления и пенальти в матчах ЦСКА: «Не согласен с ним. Везде было за что удалять. «Балтике» мы могли забить три-четыре мяча»