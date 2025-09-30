  • Спортс
  • Экс-арбитр ФИФА Николаев о голе ЦСКА «Балтике»: «Саусь был за спиной Кругового, какой там наступ, остается загадкой. Не вижу повода для отмены, но эмоции Талалаева можно понять»
Экс-арбитр ФИФА Николаев о голе ЦСКА «Балтике»: «Саусь был за спиной Кругового, какой там наступ, остается загадкой. Не вижу повода для отмены, но эмоции Талалаева можно понять»

Алексей Николаев считает что ЦСКА забил гол «Балтике» по правилам.

Матч 10‑го тура Мир РПЛ в Москве завершился со счетом 1:0 в пользу армейцев. Гол на 95‑й минуте забил защитник ЦСКА Игорь Дивеев. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым.

Позднее главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев заявил, что гол был забит с нарушением правил: «Был наступ в штрафной на Саусе, который должен был переключиться на Дивеева после блока. Это все видят, но молчат».

– На ваш взгляд, перед голом ЦСКА было нарушение на игроке «Балтики»? Талалаев считает его очевидным.

– Пересмотрел снова эпизод, не вижу повода для того, чтобы отменять этот гол. Там была обыкновенная борьба, падали футболисты. Таких моментов случается очень много. Как таковой наступ там тяжело увидеть. Вообще, Саусь находился за спиной Кругового, который боролся за позицию. То есть Круговой не мог его видеть. Дальше Саусь уже сам пытается сделать шаг вправо… И почему он падает, какой тут наступ… Это остается загадкой, только если при каком‑то очень близком рассмотрении можно увидеть, наверное. В трансляции какой‑то наступ разглядеть практически невозможно.

Но эмоции любого тренера понять всегда можно. Потому что пропускать на последних минутах всегда неприятно. Уверен, что если бы было какое‑то акцентированное нарушение, в ВАР‑центре были бы обязаны его увидеть и подозвать арбитра к монитору. На мой взгляд, повода в ВАР‑центре не было, чтобы вмешиваться в данный эпизод. В этой ситуации решение было принято правильно, – сказал бывший арбитр ФИФА.

«Судейка поддушивал». «Балтика» горит после матча с ЦСКА, готовы идти в ЭСК

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
