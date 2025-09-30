  • Спортс
  • Талалаев об удалении Андраде: «Акинфеев бьет в лицо – или пропускаешь момент, или за что желтая? С такой трактовкой мы будем вынуждены делать, как футболист «Ахмата» – еле цепляют, а он падает»
15

Талалаев об удалении Андраде: «Акинфеев бьет в лицо – или пропускаешь момент, или за что желтая? С такой трактовкой мы будем вынуждены делать, как футболист «Ахмата» – еле цепляют, а он падает»

Андрей Талалаев недоволен удалением Кевина Андраде в матче с ЦСКА.

Защитник «Балтики» получил вторую желтую карточку на 83‑й минуте игры 10-го тура Мир РПЛ (0:1), схватив за шиворот Алеррандро. Первое предупреждение игрок получил от судьи Сергея Иванова на 43-й минуте за стычку с Игорем Акинфеевым. 

«Первая желтая Андраде показана ни за что. Когда уважаемый мной голкипер, легенда российского футбола Акинфеев бьет в лицо футболиста – или ты тогда пропускаешь [момент], или за что была показана первая карточка Андраде? Эти нюансы – это вещи, которые меняют отношение к тому, что происходит. Футболисты, находясь на поле, это очень хорошо чувствуют.

Мы не учим игроков падать, хвататься за лицо, мы учим доигрывать моменты. Но, к сожалению, мы приходим к тому, что та трактовка, которая сейчас ведется – мы будем вынуждены делать, как футболист «Ахмата», когда его еле цепляют в штрафной, а он падает.

Мы должны играть в футбол, да, может быть, немного простой. У нас не касается игрок, не провоцирует, его хлопают по лицу. Не знаю, не было удара, согласен, но, когда вы начинаете понимать изнутри, оно немного по‑другому смотрится. При этом я снимаю шляпу перед ЦСКА за качество игры», – сказал главный тренер «Балтики».

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
