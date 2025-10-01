Каррагер о победе «Галатасарая»: «Ливерпуль» играет не в футбол, а в баскетбол – не увидел игры топ-клуба. Слоту придется по-настоящему отрабатывать деньги»

Джейми Каррагер выразил скепсис относительно работы Арне Слота.

«Ливерпуль» проиграл «Галатасараю» (0:1) в матче группового этапа Лиги чемпионов .

«Я не увидел игры топ-клуба. «Ливерпуль» сейчас играет не в футбол, а в баскетбол. Не думаю, что топовые команды играют таким образом.

Я уже говорил главному тренеру об этом в самом начале сезона. Он все понимает гораздо лучше меня. Безусловно, он фантастический тренер.

«Ливерпуль » превратился из рабочей лошадки прошлого сезона в команду, которая немного приправила свою игру звездной пылью благодаря трансферам.

Думаю, что для тренера прошлый сезон был таким легким, что теперь ему придется по-настоящему отрабатывать свои деньги.

В прошлом сезоне он добился успеха, выиграл АПЛ .

Но есть несколько проблем, которые ему нужно решить, и очень интересно, как он это сделает, потому что потрачено много денег», – сказал бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер .